Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Amerika'da görüldü! Hıyarcıklı (bubonik) veba nedir? Bubonik veba nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Hıyarcıklı veba Türkiye'de görüldü mü?

        Amerika'da görüldü! Hıyarcıklı (bubonik) veba nedir? Bubonik veba nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

        Amerika Birleşik Devletlerinde bir kişinin hıyarcıklı veba (bubonik veba) teşhisi ile tedavi altına alınmasının ardından bölgede kırmızı alarm verildi. Hastalığı kedisinden kapmış olabileceği belirtilen hasta ve yakınları yakın incelemeye alındı. Bu haberin yayılmasının ardından halk bubonik vebanın ne olduğu ve belirtilerine dair araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.02.2024 - 11:30 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD'nin Oregon eyaletinde görülen hıyarcıklı (bubonik) vebanın ardından halk salgın endişesi ile karşı karşıya geldi. Hastanın vebayı kedisinden kaptığı öğrenildikten sonra yakın çevresi ve evcil hayvanları kontrol altına alındı. 1300'lü yıllarda Avrupa'yı kasıp kavuran veba salgını kıtanın yarıdan fazlasının ölümüyle son bulmuştu. Bu haberlerin ardından ABD halkı bubonik veba nedir ve belirtileri nelerdir konusunda araştırmalara başaldı. İşte hıyarcıklı vebaya dair detaylar...

        • 2

          HIYARCIKLI (BUBONİK) VEBA NEDİR?

          Hıyarcıklı veba, bir tür bakteriyel enfeksiyon olan Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu ciddi bir hastalıktır. "Hıyarcıklı" terimi, vebanın belirtilerinden biri olan lenf bezlerinde oluşan şişlikleri ifade eder. Genellikle kemirgenlerde yaşayan bu bakteri, tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

        • 3

          HIYARCIKLI VEBA BELİRTİLERİ NELERDİR?

          Hıyarcıklı (bubonik) vebanın belirtileri oldukça barizdir ve vücudun üstünden kendini gösterebilir. Hastalığı kapan kişiler bir hafta içerisinde belirtileri göstermeye başlıyor. Bu belirtiler ise şunlar: yumurta büyüklüğünde şişen lenf bezleri, yüksek ateş, titreme nöbetleri, şiddetli baş ve kas ağrısı.

        • 4

          HIYARCIKLI (BUBONİK) VEBA NASIL BULAŞIR?

          Hıyarcıklı veba özellikle enfekte pireler aracılığıyla bulaşır. Genellikle kemirgenlerde yaşayan bu pireler, onları taşıyan hayvanlarla insanların teması durumunda kolaylıkla insanlara bulaşabilir. Aynı zamanda enfekte hayvanların doku veya vücut sıvılarına maruz kalmak da hastalığın bulaşmasına neden olabilir. Nadiren de olsa enfekte olan kişilerin öksürük veya hapşırık sırasında havaya karışan damlacıklar da Yersinia pestis bakterisinin bulaşmasına neden olabilir.

        • 5

          HIYARCIKLI VEBA TEDAVİSİ VAR MI? ÖLÜMCÜL MÜ?

          Erken teşhiste hıyarcıklı veba antibiyotik tedavisine yanıt verebilir. Destekleyici tedavilerle beraber antibiyotiğin etkisi arttırılarak hastanın ağrılarının önüne geçmek mümkündür. En önemli önlem ise veba belirtisi gösteren kişilerin en hızlı şekilde karantinaya alınmasıdır. Bazı ülkelerde veba riskinin yüksek olmasından kaynaklı aşı tedavisi de uygulanabilir.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Habertürk Anasayfa