Amerika'da görüldü! Hıyarcıklı (bubonik) veba nedir? Bubonik veba nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Amerika Birleşik Devletlerinde bir kişinin hıyarcıklı veba (bubonik veba) teşhisi ile tedavi altına alınmasının ardından bölgede kırmızı alarm verildi. Hastalığı kedisinden kapmış olabileceği belirtilen hasta ve yakınları yakın incelemeye alındı. Bu haberin yayılmasının ardından halk bubonik vebanın ne olduğu ve belirtilerine dair araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
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ABD'nin Oregon eyaletinde görülen hıyarcıklı (bubonik) vebanın ardından halk salgın endişesi ile karşı karşıya geldi. Hastanın vebayı kedisinden kaptığı öğrenildikten sonra yakın çevresi ve evcil hayvanları kontrol altına alındı. 1300'lü yıllarda Avrupa'yı kasıp kavuran veba salgını kıtanın yarıdan fazlasının ölümüyle son bulmuştu. Bu haberlerin ardından ABD halkı bubonik veba nedir ve belirtileri nelerdir konusunda araştırmalara başaldı. İşte hıyarcıklı vebaya dair detaylar...
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HIYARCIKLI (BUBONİK) VEBA NEDİR?
Hıyarcıklı veba, bir tür bakteriyel enfeksiyon olan Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu ciddi bir hastalıktır. "Hıyarcıklı" terimi, vebanın belirtilerinden biri olan lenf bezlerinde oluşan şişlikleri ifade eder. Genellikle kemirgenlerde yaşayan bu bakteri, tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
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HIYARCIKLI VEBA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hıyarcıklı (bubonik) vebanın belirtileri oldukça barizdir ve vücudun üstünden kendini gösterebilir. Hastalığı kapan kişiler bir hafta içerisinde belirtileri göstermeye başlıyor. Bu belirtiler ise şunlar: yumurta büyüklüğünde şişen lenf bezleri, yüksek ateş, titreme nöbetleri, şiddetli baş ve kas ağrısı.
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HIYARCIKLI (BUBONİK) VEBA NASIL BULAŞIR?
Hıyarcıklı veba özellikle enfekte pireler aracılığıyla bulaşır. Genellikle kemirgenlerde yaşayan bu pireler, onları taşıyan hayvanlarla insanların teması durumunda kolaylıkla insanlara bulaşabilir. Aynı zamanda enfekte hayvanların doku veya vücut sıvılarına maruz kalmak da hastalığın bulaşmasına neden olabilir. Nadiren de olsa enfekte olan kişilerin öksürük veya hapşırık sırasında havaya karışan damlacıklar da Yersinia pestis bakterisinin bulaşmasına neden olabilir.
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HIYARCIKLI VEBA TEDAVİSİ VAR MI? ÖLÜMCÜL MÜ?
Erken teşhiste hıyarcıklı veba antibiyotik tedavisine yanıt verebilir. Destekleyici tedavilerle beraber antibiyotiğin etkisi arttırılarak hastanın ağrılarının önüne geçmek mümkündür. En önemli önlem ise veba belirtisi gösteren kişilerin en hızlı şekilde karantinaya alınmasıdır. Bazı ülkelerde veba riskinin yüksek olmasından kaynaklı aşı tedavisi de uygulanabilir.