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American Ultra filmi oyuncuları kimler? American Ultra filmi konusu nedir?

American Ultra, 2015 yapımı ABD aksiyon komedi filmidir. Yönetmenliği Nima Nourizadeh yaparken senaristliği Max Landis yapmıştır. Peki American Ultra filmi oyuncuları kimler? American Ultra filmi konusu nedir?

17.08.2020 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
American Ultra

American Ultra filmi oyuncuları kimler? American Ultra filmi konusu nedir? soruları sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte American Ultra filmine dair bilgiler...

AMERICAN ULTRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mike (Jesse Eisenberg),kız arkadaşı Phoebe (Kristen Stewart) ile küçük bir kasabada yaşayan, görünürde son derece umutsuz, yaşam sevincini kaybetmiş ve ayık kafayla pek dolaşmayan bir gençtir. Ancak kız arkadaşının bile bilmediği bir sırrı vardır, aslında Mike son derece iyi bir eğitimden geçmiş, ölümcül bir ajandır. Ve bu durumdan haberdar olan devlet görevlileri, Mike'ı durdurabilmek için devletin tüm imkanlarını seferber ederlerken, Mike ve Phoebe'nin hayatta kalabilmek için Mike'ın tüm yeteneklerine ihtiyaçları olacaktır.

AMERICAN ULTRA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Jesse Eisenberg - Mike Howell
  • Kristen Stewart - Phoebe Larson
  • Topher Grace - Adrian Yates
  • Connie Britton - Victoria Lasseter
  • Walton Goggins - Laugher
  • John Leguizamo - Rose
  • Bill Pullman - Raymond Krueger
  • Tony Hale - Peter "Petey" Douglas
  • Monique Ganderton - Crane
  • Stuart Greer - Sheriff Bernie Watts
  • Lavell Crawford - Big Harold
  • Michael Papajohn - Otis
  • Nash Edgerton - Beedle

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