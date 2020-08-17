American Ultra filmi oyuncuları kimler? American Ultra filmi konusu nedir? soruları sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte American Ultra filmine dair bilgiler...

AMERICAN ULTRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mike (Jesse Eisenberg),kız arkadaşı Phoebe (Kristen Stewart) ile küçük bir kasabada yaşayan, görünürde son derece umutsuz, yaşam sevincini kaybetmiş ve ayık kafayla pek dolaşmayan bir gençtir. Ancak kız arkadaşının bile bilmediği bir sırrı vardır, aslında Mike son derece iyi bir eğitimden geçmiş, ölümcül bir ajandır. Ve bu durumdan haberdar olan devlet görevlileri, Mike'ı durdurabilmek için devletin tüm imkanlarını seferber ederlerken, Mike ve Phoebe'nin hayatta kalabilmek için Mike'ın tüm yeteneklerine ihtiyaçları olacaktır.

AMERICAN ULTRA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jesse Eisenberg - Mike Howell

Kristen Stewart - Phoebe Larson

Topher Grace - Adrian Yates

Connie Britton - Victoria Lasseter

Walton Goggins - Laugher

John Leguizamo - Rose

Bill Pullman - Raymond Krueger

Tony Hale - Peter "Petey" Douglas

Monique Ganderton - Crane

Stuart Greer - Sheriff Bernie Watts

Lavell Crawford - Big Harold

Michael Papajohn - Otis

Nash Edgerton - Beedle