Ameliyatta vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürülüp, 100 dakika 'geçici ölüm'ü yaşadı

Antalya Şehir Hastanesi'ne 2 ay önce ani kalp ve sırt ağrısı şikayetiyle gelen Mustafa Şahin'in boydan boya yırtıldığı belirlenen aort damarı, tıpta çok az gerçekleştirilen 'fil hortumu' tekniği kullanılarak yapay damarla değiştirildi. Ameliyatın 100 dakikalık bölümünde hastanın tüm vücut kan dolaşımı durdurulup sadece beyne kan dolaşımı sağlanarak vücudu 22 dereceye kadar soğutuldu. 100 dakika boyunca 'geçici ölü' olan hasta, Antalya Şehir Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalp Damar Cerrahisi Klinik ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nevzat Erdil başkanlığındaki ekibin gerçekleştirdiği ameliyat sonunda hiçbir nörolojik bulgu yaşamadan sağlığına kavuştu.

"YÜZDE 25'İ HASTANEYE YETİŞEMEDEN ANİ ÖLÜMLER OLUYOR"

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Prof. Dr. Nevzat Erdil, hastanın şiddetli göğüs ve sırt ağrısıyla ambulansla getirildiği acil serviste ilk anda kalp krizi açısından değerlendirildiğini belirtti.

Ayrıntılı tetkiklerde akut Tip A aort diseksiyonu saptandığını kaydeden Prof. Dr. Erdil, "Bu tip hastaların yaklaşık yüzde 25'i hastaneye yetişemeden ani ölümler oluyor. Yetişebilen hastalarda ise teşhis geciktiğinde ölüm olabiliyor" dedi.

Aort diseksiyonu semptomlarının pek çok hastalıkla karıştırılabildiğini anlatan Prof. Dr. Erdil, bu nedenle bu tip bir tabloyla gelen hastada aort diseksiyonundan şüphelenerek, hızlı tanı konulması ve bu ameliyatın yapılabildiği merkeze hızlıca getirilmesi gerektiğine dikkati çekti. 45 DAKİKA İÇİNDE AMELİYATA ALINDI Hastayı, tanı konulduktan sonra 45 dakika içinde acil şartlarda ameliyata aldıklarını anlatan Prof. Dr. Erdil, bu tip hastalarda damar dışı kanama veya organlarda iskemi (beslenme sorunu) meydana gelebildiğini söyledi. Prof. Dr. Erdil, “Hastamızda Allah'tan öyle bir durum yoktu. Organları bozulmadan ve zaman kaybetmeden hızlıca ameliyata aldığımız için bu iyi bir şeydi. Böyle olunca da başarı şansımız yüksek oluyor" dedi. 'FİL HORTUMU' TEKNİĞİ UYGULANDI Klasik kalp ameliyatlarından özel olarak aort diseksiyonu ameliyatlarında belli bir süre vücut kan dolaşımının durdurulması, beynin korunması ve beslenmesi için vücudun 20-25 dereceye kadar soğutulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Erdil, bu sürenin 30-40 dakika üzerine çıkmasını pek istemediklerini söyledi. Prof. Dr. Erdil, Şahin'in aort yırtığının damarda boydan boya olduğunu gördüklerini ve tıpta 'fil hortumu' şeklinde ifade edilen teknikle yırtılan aort damarının boydan boya yapay damarla değiştirildiğini kaydetti. Yaklaşık 7 saat süren ameliyatta vücutta kan dolaşımının 100 dakika durdurulduğunu, hastanın beyninin ve diğer organların zarar görmemesi için vücudun 22 dereceye kadar soğutulduğunu kaydeden Prof. Dr. Erdil, bu sürede hastanın önce 'öldüğü'nü sonra 'dirildiği'ni söyledi.

REKLAM "ALLAH'A ŞÜKÜR HİÇBİR NÖROLOJİK BULGU YOK" Prof. Dr. Erdil, ameliyat süresinin uzunluğu nedeniyle hastayla ilgili birtakım endişeleri olduğunu vurgulayarak, "Ameliyat sonunda Allah'a şükür hiçbir nörolojik bulgu olmadan hastamızı sağlıklı taburcu ettik ve evine yolladık. Normalde 30 dakika kan dolaşımını durdurma süresi varken bu hastamızda 100 dakika durdurma süresi uyguladık. Ancak beyni iyi koruyabildiğimiz için hiçbir problem yaşamadık. Hastanın en büyük avantajı; organlarda herhangi bir bulgu olmaması, zamanında bize gelmesi ve organlarda malperfüzyon (beslenme sorunu) olmamasıydı. Her ne kadar büyük bir ameliyat yapsak bile organlar etkilendiğinde bu tip hastaların ölme olasılığı çok yüksek" diye konuştu. "30 YILI AŞKIN MESLEK HAYATIMDA KARŞILAŞTIĞIM BİRKAÇ VAKADAN BİRİ" Bu tip hastalarda hastanın yaşamasını sağlamak için en kısa zamanda en doğru ameliyatı yapmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Erdil, bu hastanın 30 yıllık cerrahi hayatında karşılaştığı birkaç vakadan biri olduğunu sözlerine ekledi. Bu tür ameliyatların tam donanımlı deneyimli belli merkezlerde yapılabildiğini belirten Prof. Dr. Erdil, Antalya Şehir Hastanesi'nin henüz 1 yıl önce hizmete açılmasına karşın bu tip ameliyatları 24 saat boyunca hazır olan uzman kadroyla gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte bulunan Op. Dr. Şahin Kapan ise kitaplardan öğrendikleri 'fil hortumu' tekniğinin nasıl yapıldığını önceleri tahayyül bile edemediğini söyledi. Kapan, şunları kaydetti: "Prof. Dr. Erdil önderliğinde bu ameliyata girerek nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Belki ömrümde bir daha görmeyebilirim böyle bir ameliyatı. Meslek hayatım yetmeyebilir. 20 yıllık kalp ve damar uzmanlığım olmasına rağmen çok uzun bir ameliyattı. Ne çektiğimizi bir biz, bir de Allah biliyor. Allah'tan hastamız hayatta, sağlıklı, kontrollerine geliyor. Bu bizim için çok sevindirici." REKLAM "YÜKSEK TANSİYON ÖNEMLİ BİR FAKTÖR" Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Gökhan Özerdem de aort diseksiyonu ile ilgili bilgiler verdi. Aort damarındaki genişlemenin saptanabilir bir durum olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özerdem, aort yırtılmasında en büyük risk faktörünün aort genişlemesi ve yüksek tansiyon olduğunu kaydetti. Aort genişlemesi tanısı alan hastanın 6 ayda bir hekim kontrolüyle takip altında tutulduğunu anlatan Doç. Dr. Özerdem, aort çapı 50 milimetre altında olan hastalara cerrahi düşünülmediğini, 50 milimetrenin üzerine çıktığı zaman cerrahi uygulandığını ifade etti. Doç. Dr. Özerdem, aort damarı sınırlı geniş olan bazı hastaların da eşlik eden yandaş kalp rahatsızlıkları olması durumunda erken ameliyat kararı verilebildiğini vurguladı.

"HASTANEYE ULAŞABİLMEK ÖNEMLİ" Ancak son yıllarda aortta genişleme olmadan yırtılmalar olabildiğine dikkati çeken Doç. Dr. Özerdem, aort yırtılmasının nedenleri arasında yüksek tansiyonun yanı sıra, kan yağlarının yüksekliği, damar içindeki lezyonlar ve genetik faktörler bulunduğunu kaydetti. Aort yırtılmasında en önemli noktanın hastaneye ulaşabilmek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özerdem, "İlk 72 saat içinde hastaların yaklaşık yüzde 80'ini, cerrahi müdahale olmazsa kaybediyoruz. Bir kısım hasta bize hiç gelemeden hayatını kaybediyor. Bu hastalarda ani yırtılma sonucu akciğerlere, kalbin içine, kalp zarına doğru açılma oluyor. O hastalar genellikle bize hiç ulaşamayan hastalar. Ulaşsa da kalp ciddi hasar almış oluyor. Cerrahi müdahale dört dörtlük olsa bile süreç uzayabiliyor ve sonuç kötü olabiliyor" diye konuştu. "SADECE AĞRIM OLDUĞUNU SÖYLEDİM" Uzun ve zorlu bir ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Mustafa Şahin, daha önce hastalığıyla ilgili bilgisi ve şikayetinin olmadığını belirtti. Kalbinde ve sırtında ani bir ağrı hissedince hemen ambulans çağrıldığını kaydeden Şahin, "Ambulans beni hastaneye getirdi. Doktorlarımız gerekli şeyleri yaptı ve aort yırtılmasını tespit etti" dedi.

Yaşadıklarını çok az hatırlayabildiğini söyleyen Şahin, "Doktorlarımız bana birkaç soru sordu, 'Kızdığınız biri var mıydı' dediler. Biriyle kavga etmediğimi söyledim. Sadece ağrım olduğunu söyledim. Sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu. "GÖZLERİMİ AÇINCA BANA NE OLDUĞUNU SORDUM" Yoğun bakım sürecinin ardından gözünü açtığında "Bana ne oldu?" diye sorduğunu anlatan Şahin, yaşadıklarını eşi Fadime Şahin'den (46) öğrendiğini kaydetti. Ameliyattan sonra kendi kendine anjiyoya girmiş olduğunu düşündüğünü söyleyen Şahin, aort damarının yırtıldığını öğrendiğinde şaşkınlık yaşadığını aktardı. Doktorlarına teşekkür eden Şahin, "Hocalarımız çok ilgi, alaka, sevgi, şefkat gösterdi. Çok teşekkür ederim" dedi. Böylesine riskli bir ameliyattan sağ çıktığı için hem şaşkın hem mutlu olduğunu anlatan Şahin, "Hocalarımız yaşamamın mucize olduğunu söyledi. Eşime ve çocuklarıma sevgiyle sarıldım. Yeniden hayata doğmuş gibi bir sevgi yaşıyorum. Her şeye yeniden başladım şimdi" diye konuştu.

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