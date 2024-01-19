Ameliyat sonrası Şimal'den açıklama

Şimal, önceki sabah 8 saat süren operayon geçirdi. Şimal'in nişanlısı ünlü şarkıcının görüntülerini paylaşarak, "Bugünler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimaliniz birazdan ameliyata girecek 8 saat süreceğini söylediler. Bugün de yoğun bakımda kalacak. Ve tertemiz aramızda geri dönecek. Güçlü kadınım benim, dayan az kaldı. Seni çok seviyorum" açıklamasını yaptı.