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        Haberler Spor Transfer Amedspor'la anlaşan Ersun Yanal'a Diyarbakır'da yoğun ilgi - Futbol Haberleri

        Ersun Yanal'a Diyarbakır'da yoğun ilgi

        TFF 1.Lig'e yükselen Amedspor ile anlaşan teknik direktör Ersun Yanal, Diyarbakır'a geldi. Amedspor taraftarı, Yanal'a yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:04
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        Ersun Yanal'a Diyarbakır'da yoğun ilgi
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        TFF 1. Lig’in yeni takımı Amedspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaşıldığı duyurmuştu.

        Yeni sezonda Amedspor’u çalıştıracak Ersun Yanal, bugün yapılacak resmi imza töreni için özel uçakla Diyarbakır'a gelirken, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

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