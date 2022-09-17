Amcasının elinden silahı alıp tetiğe bastı!

Batman’da 15 Eylül'de Çamlıtepe Mahallesi’nde amca Berzan D. ile yeğeni Ekrem D. arasında yaşanan ve cinayetle biten kavganın kamara görüntüleri ortaya çıktı.

İHA'da yer alan habere göre ikili arasında telefonda henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı. Görüntülerde amca Berzan D.'nin, yeğenin Çamlıtepe Mahallesi’ndeki unlu mamuller iş yerine elinde silahla ve otomobiliyle gelip yeğenine saldırdığı anlar yer aldı.