İstanbul'un Fatih ilçesinde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalınan ambulansın çalınma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yakalanan şüpheli Emre Ç., görüntülerde, ambulansların bulunduğu bölgeye geliyor. Ambulansların etrafından dolaşan şüpheli Emre Ç., en ön tarafta bulunan ambulansa binerek çalıyor.

Ambulansın çalınma ani sanıya saniye hastanenin güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

Çalınan ambulansla Oto Hırsızlık ekiplerince yakalanan şüpheli Emre Ç. olay yerindeki ilk ifadesinde 10 yıl önce sağlık kuruluşlarında çalıştığı için ambulans hakkında bilgisi olduğunu söylediği öğrenildi.

Eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu belirten şüphelinin Ankara'da oturan annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.. Ambulansı kalacak yeri olmadığı ve dolaşmak için çaldığını söyleyen Emre Ç.’nin "Hakaret" ve "yaralama" suçundan kaydı bulunuyor.