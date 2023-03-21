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Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans hasta nakli sırasında haczedildi

İstanbul'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Esenyurt Belediyesi'ne ait bir hasta nakil ambulansı, içerisinde hasta varken borcu olduğu gerekçesiyle haczedildi

Giriş: 21.03.2023 - 17:19 | Güncelleme: ABONE OL
Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans borcu nedeniyle içinde hasta varken haczedildi - Haberler
Ambulans hasta nakli sırasında haczedildi
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DHA

Esenyurt Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı içinde hasta varken, 2017 yılına ait icra borcu bulunduğu gerekçesiyle haczedildi.

DHA'da yer alan habere göre belediyeden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada kendilerine haciz işlemiyle ilgili tebligat gönderilmediği ifade edildi.

Esenyurt Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı ilçe dışına hasta nakli yaptığı sırada yolda trafik polisleri tarafından durduruldu. İcra borcu nedeniyle hakkında yakalama kararı olan ambulans işlem için bekletilirken, hasta 112 ambulansıyla hastaneye götürüldü. Hacizli ambulans çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2017 yılına ait icra borcu nedeniyle ambulansın haczedildiği ve öncesinde kendilerine tebligat gönderilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Bir borçtan dolayı hakkında haciz işlemi bulunan Esenyurt Belediyesi'nin Hasta Nakil Ambulansı, içerisinde hasta varken haczedildi. Araç, bir hastayı Esenyurt'tan İstanbul içerisindeki bir hastaneye taşırken polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler, icra borcundan dolayı araçta yakalama olduğunu ve trafikten men edilmesi gerektiğini ifade ederek, kamu yararına kullanılan aracı bağladı. Ambulans içerisinde bulunan hastanın 112 ekipleriyle hastaneye ulaşımı sağlanırken, araç çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. İcraya konu olan karara göre, 2017 yılından önce bir şahsın taşınmazına fiilen el konulmasından kaynaklı alacak davası nedeniyle ambulansa yakalama konuldu. Ambulansın icralık olduğuna dair kuruma herhangi bir tebligat gönderilmedi" ifadelerine yer verildi.

"TAKDİRİ HALKIMIZIN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

Sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Belediyemizin hasta nakil ambulansı önceki dönemden kalan kamulaştırma borcu nedeniyle içinde hasta varken haciz edildi! Yanlış duymadınız. Bizler komşularımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışırken, sağlık en temel insan hakkı iken bu yapılan Esenyurtlulara zulümdür. Takdiri halkımızın vicdanına bırakıyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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