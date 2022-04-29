"CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM AMA SESSİZ KALDIM"

Heard, 2018'deki yazısında, "Birçok kadın gibi ben de üniversite çağında taciz edildim ve cinsel saldırıya uğradım ama sessiz kaldım, şikayette bulunmanın adalet getirmesini beklemiyordum. Kendimi mağdur görmemiştim." demişti.

Amber Heard, "İki yıl önce, aile içi şiddeti temsil eden bir kamuoyu figürü oldum ve kültürümüzün sesini yükselten kadınlara yönelik gazabının tüm gücünü hissettim." şeklinde konuşmuştu.