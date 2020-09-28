Ambargo muamması

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Hafta sonunda medyada yer alan Suudi Arabistan’ın 1 Ekim'den itibaren 'Made in Turkey' damgalı mallara ambargo uygulayacağı iddiası ihracatçıları, özellikle de perakendecileri tedirgin etti. Bugün de Suudi ithalatçıların Türk ihracatçı şirketlere yazdığı iddia edilen mektup ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili bakanlık nezdinde resmi bir yazışma olmadığını, Suudi Arabistan'la iş yapan ihracatçılardan ulaştıklarımız da kendilerine böyle bir mektup ulaşmadığını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) konuyu gündeme almak için yönetim kurulunu toplayacağı öğrenildi. Ambargo konusu muammaya döndü.

'SİPARİŞLER DEVAM EDİYOR'

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, siparişlerin devam ettiğini söyledi. Kendilerine mektup ya da bilgi gelmediğini belirten Eskinazi, dün ticari ateşesiyle konuştuklarını, negatif bilgi almadıklarını aktardı. Eskinazi, ateşenin ticaret bakanıyla görüşüp bilgi vereceğini söyledi.

'AMBARGO KONSA BİLE UZUN SÜRMEZ'

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Suudi Arabistan'a ihracatta 8 aydır artış olduğunu, konunun ticari değil, siyasi olduğunu söyledi. Celep, ihracatçılardan böyle bir konu/mektup varsa Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) iletmelerini istediklerini kaydetti. Suudi Arabistan'ın gıdada ithalata bağımlı bir ülke olduğuna dikkat çeken Celep, Türkiye'nin yerinin doldurulamayacağını kaydetti. Celep, ambargo konsa bile bunun uzun süreli olmayacağını öngördü.

'BİZE GELEN BELGE YOK'



İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak ''Şu an bize gelen herhangi bir belge bulunmuyor'' dedi. Şenocak çarşamba günü yönetim kurulu toplantısı olduğunu konunun orada gündeme gelebileceğini aktardı.

'KONUSU BİLE GEÇMEDİ'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim Ve Konfeksiyon Sektör meclis Başkanı Şeref Fayat ise ''Sektör derneklerinin olduğu bir WhatsApp grubumuz var orada bile konusu geçmedi. Bildiğim kadarıyla Suudi Arabistan'a tekstil hazır giyim anlamında kayda değer bir ihracatımız yok'' dedi.

'TEKSTİLDE ÇOK FAZLA İHRACATIMIZ YOK'

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de ''Bizim tekstil sektöründe çok fazla ihracatımız yok zaten Suudi Arabistan'a. Biraz ev tekstilinde ihracat var. Genel anlamda giyim, kumaş, elyafta bir ticaretimiz yok'' diye konuştu.

YAVAŞLATILAN GÜMRÜKLER COVID 19 NEDENİYLE HIZLANMIŞTI

Suudi Arabistan yönetiminin 2019'un ikinci çeyreğinden itibaren gümrüklerinde Türkiye menşeli ürünleri gerekçeli ve/veya gerekçesiz olarak en az iki-üç hafta süre ile beklettiği biliniyor. Riyad yönetimi, üyesi olduğu Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) yaptırımları nedeniyle bu kararını resmiyete dökmemiş, uygulamada belli etmişti. Öte yandan mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, özellikle gıdada ithalata bağımlı olan Suudi Arabistan'ın arz güvenliğini sağlamak için gümrüklerindeki prosedürü hızlandırmasına yol açmıştı.

2019 YILINDA TÜRKİYE'NİN SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACATI 3.3 MİLYAR DOLAR

2019 yılında ilişkilerin iyi olmamasına rağmen Türkiye'nin Suudi Arabistan’a ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 3.3 milyar dolar oldu ancak bu dönemde özellikle raf ömrü kısa olan gıda ürünleri ihracatı azaldı. Yaş meyve sebze ihracat yıl genelinde yüzde 42 daraldı.

Suudi Arabistan'a ihracat geçen yıl yükseldi Yıl İhracat (milyon $) İthalat (milyon $) 2015 3.582 2.140 2016 3.264 1.839 2017 2.832 2.219 2018 2.766 2.512 2019 3.292 2.005

Suudi Arabistan Türkiye’nin Orta Doğu ve Körfez ülkeleri içindeki en stratejik pazarlarından biri. Türkiye’nin Suudi Arabistan'dan ithalatı ise 2 milyar dolar seviyesinde.

Suudi Arabistan'a ihracat Ağustos'ta 197 milyon dolar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 221.910,71 290.496,85 298.738,99 201.014,42 139.505,13 212.515,71 257.251,84 197.391,62 Aylara göre ihracat (Bin dolar)

2020 yılının ilk 8 ayında en fazla ihracat yapılan 20 ülke içinde ihracatın en fazla arttığı ülke Suudi Arabistan. İhracatta ilk 20 ülke arasında 15. sırada.

2020 yılının 8 aylık ihracatında ilk 20 ülke (Bin Dolar) Ülke Toplam Pay (Yüzde) 1. Almanya 8.838.334,21 9.39 2. Birleşik Krallık 5.820.796,15 6.18 3. ABD 5.279.170,39 5.61 4. İtalya 4.464.534,86 4.74 5. Irak 4.327.533,88 4.60 6. Fransa 3.992.477,28 4.24 7. İspanya 3.799.485,86 4.04 8. Hollanda 3.111.220,65 3.31 9. İsrail 2.749.776,38 2.92 10. Rusya 2.440.608,19 2.59 11. Romanya 2.280.433,39 2.42 12. Belçika 2.117.648,89 2.25 13. Polonya 1.906.399,02 2.03 14. MISIR 1.859.113,42 1.98 15. Suudi Arabistan 1.818.825,28 1.93 16. Çin 1.585.317,66 1.68 17. Bulgaristan 1.495.127,32 1.59 18. BAE 1.260.376,14 1.34 19. Fas 1.194.410,07 1.27 20. Ukrayna 1.160.979,99 1.23

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 2019'DA 564 BİN TURİST GELDİ

Suudilerin, Türkiye'de 826 milyon dolarlık doğrudan yatırımı var. Türklerin Suudi Arabistan'daki doğrudan yatırımları 51 milyon dolar. 2019 yılında Türkiye'ye Suudi Arabistan'dan 564 bin 816 turist geldi.

Gelen turist sayısı geçen yıl düştü Yıl Turist sayısı 2015 450.674 2016 530.410 2017 651.170 2018 747.233 2019 564.816

Geçen yıl Türkiye'ye en çok turist gönderen 18. oldu Sıra Ülke Turist sayısı 1 Rusya 7.017.657 2 Almanya 5.027.472 3 Bulgaristan 2.713.464 4 İngiltere 2.562.064 5 İran 2.102.890 6 Gürcistan 1.995.254 7 Ukrayna 1.547.996 8 Irak 1.374.896 9 Hollanda 1.117.290 10 Azerbaycan 901.723 11 Polonya 880.839 12 Fransa 875.957 13 Yunanistan 836.882 14 Romanya 763.320 15 Amerika Birleşik Devletleri 578.074 16 Suriye 571.976 17 İsrail 569.368 18 Suudi Arabistan 564.816 19 Belçika 557.435 20 Ürdün 474.874