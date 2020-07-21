Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Ambalaj tasarımının genç yıldızları belli oldu

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı işbirliği ile Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda 17 proje finale kaldı. Türkiye genelinde 17 farklı üniversiteden başvuru yapan 101 öğrenci projesi iki gün boyunca online yapılan Seçici Kurul toplantısında değerlendirildi. Yarışmanın derece listesi 21 Ekim 2020 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın açılış gününde açıklanacak. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bir ambalajın tasarımı en az içinde bulunduğu ürün kadar değerli. Tüketici tercihlerinde kritik önem arz ediyor. Genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz.” dedi

21.07.2020 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
Ambalaj tasarımının genç yıldızları belli oldu
AA

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı iş birliği ile Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda 17 proje finale kaldı

ASD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 17 farklı üniversiteden başvuru yapan 101 öğrenci projesi iki gün boyunca online yapılan seçici kurul toplantısında değerlendirildi.

Yarışmanın derece listesi 21 Ekim tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın açılış gününde açıklanacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı işbirliği ile ASD tarafından düzenlenen 16'ncı Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2020’nin finale kalan projeleri belli oldu.

Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 17 farklı üniversitenin Grafik ve Grafik Tasarım, Görsel İletı̇şı̇m Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümlerinden 101 öğrenci projesi başvuru yaptı.

Online olarak yapılan, 11 jüri üyesinin yer aldığı seçici kurul toplantısı 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Titizlikle yapılan değerlendirme sonrasında 17 proje finale kalmaya hak kazandı. Yarışmada ilk üç sırayı alan projeler, mansiyon ve sertifika ödülleri 21 Ekim tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın açılış gününde açıklanacak.

ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETME FIRSATI

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, "Bir ambalajın tasarımı en az içinde bulunduğu ürün kadar değerli. Tüketici tercihlerinde kritik önem arz ediyor. Genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıbekir, Türkiye'nin önde gelen ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD'nin, bu yarışma ile öğrencilerin hayallerini tasarımlarına yansıtma fırsatı sunduğunu, ambalaj tasarımında da yaratıcılığın ve hayal gücünün ön planda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir ambalajın tasarımı içindeki ürün kadar önem taşır ve ürüne değer katar. Yarışmamıza farklı üniversitelerden katılım gösteren gençlerimiz hedeflerine odaklanıp hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyorlar. Yarışmamızda başarıya ulaşan öğrencilerimiz öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay burs almaya da hak kazanıyorlar. WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği AsiaStar yarışmalarına katılabiliyor ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışıyorlar.

Geçen yıl düzenlediğimiz 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019’da dereceye giren projeler de AsiaStar ve WorldStar Student yarışmalarına katılma şansı elde etti. WorldStar Student’ta yarışmaya hak kazanan bir öğrenci projemiz dünya genelinde üçüncü oldu ve bronz ödülü Türkiye’ye getirdi. Bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimiz başarılı oldukça Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısı güçlenecektir."

İLK ÜÇE GİRENLERE ÖĞRENİM BURSU

Yarışmada derece alan öğrencilerin sıralaması 21 Ekim’de, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında açıklanacak. Birinciye 6 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye ise 3 bin lira para ödülü verilecek. Mansiyon alan üç öğrenci ise bin 500 lira ile ödüllendirilecek.

Ayrıca yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca yılın 12 ayı karşılıksız ASD&TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca özel olarak hazırlanacak alanında sergilenecek.

İşte finale kalan projeler;

PROJE ADI

KAZANAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI SOYADI

PROJE KATEGORİSİ

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

Atomiks

EDA BİLGİÇ

MUSTAFA DOĞANAY BİLGİÇ

Eğlence Zamanı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

TASARIMI GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Chocolate

RABİA ELİF BULUT

Yenilikçi Ambalaj

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Circular Color Pod

ARDA USLU

Karton Kutu ve Oluklu Mukavva

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Crack't

BERK CAN YILDIZ

EYLÜL HIFZIOĞLU

Temizlik Ürünleri

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Evolve

YUNUS KARAMANLI

Grafik Tasarım

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Eyüp Sabri Tuncer, Tek Kullanımlık Limon Kolonyası

DENİZ SENA KISA

Yenilikçi Ambalaj

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Gardener Juice

MERVE KALAN

Yeni Bir İçecek Deneyimi

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Koska "Tape" Kırımlı Tahin Pekmez Ambalajı

BARTU ÖZKAYA

Kahvaltı Zamanı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM

Kurukahveci Mehmet Efendi Tek Kullanımlık Türk Kahveleri için Ambalaj Tasarımı

BUSE CAN ŞENGİL

Grafik Tasarım

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Ojo

İLYAS SIMPİL

Yenilikçi Ambalaj

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Oreo Milkshake & Ice Cream

İREM ÇAKMAK

Yeni Bir İçecek Deneyimi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

GRAFİK TASARIM

Pattex Ambalajı

MERVE KALAN

Yenilikçi Ambalaj

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

R&Dairy Süt ve Süt Ürünleri Ambalajı

TUĞÇE YAKUP

Yenilikçi Ambalaj

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Rainbow Pencils

YUNUS KARAMANLI

Yenilikçi Ambalaj

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Standbox

RABİA ELİF BULUT

Rafa Hazır Ambalajlar ve Teşhir Standları

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Vakko Kravat Kutusu

HÜLYA EKŞİ

Özel Bir Hediye

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Versa Kalemlik

DİLA AÇIL

Yenilikçi Ambalaj

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Nazlı hanım ne kadar istekli...'
'Nazlı hanım ne kadar istekli...'
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!
Bu parazit çok tehlikeli! Eğer beyne sızarsa...
Bu parazit çok tehlikeli! Eğer beyne sızarsa...
İlgi yüzde 50 arttı! Başlangıç maaşı 26 bin lira!
İlgi yüzde 50 arttı! Başlangıç maaşı 26 bin lira!
YÖK açıkladı! Kontenjanlar belirlendi
YÖK açıkladı! Kontenjanlar belirlendi
Adile Naşit kimdir?
Adile Naşit kimdir?
Ayasofya mesaj: Yakın tarihimizin en önemli irade beyanı
Ayasofya mesaj: Yakın tarihimizin en önemli irade beyanı
Sahneden alınıp temizliğe verildi!
Sahneden alınıp temizliğe verildi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X