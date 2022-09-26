E-ticaret platformu Amazon, bugün yaptığı açıklamayla Türkiye’deki ilk lojistik üssünün açıldığını duyurdu. 100 milyon doları aşkın yatırım ile faaliyete geçen Amazon’un Türkiye’deki lojistik üssü, bir yılda 1000’i aşkın yeni istihdam yaratacak.
Amazon’un İstanbul - Tuzla’da kurulan yeni lojistik üssünde görev alacak mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi işlem (IT) alanlarındaki roller ve ürünlerin kabulü ve depolanması ile müşterilerin siparişlerinin seçilip paketlenmesinden sorumlu depo operatörleri için işe alım süreçleri geçen aylarda başlamıştı.
Türkiye'deki açılan lojistik üssü ile ilgili konuşan Amazon Operasyonları Türkiye Genel Müdürü Hakan Karadoğan, "Mühendisler ve bilişim teknolojileri uzmanlarından ürünlerin seçilmesi, depolanması ve gönderilmesinden sorumlu ekiplere kadar birçok rol için iş imkânı sağlayacak yeni lojistik üssümüz ile bir yılda bini aşkın yeni istihdam yaratacağız” dedi.
SATIŞLARIN YÜZDE 60’INI KOBİ’LER YAPIYOR
Amazon, ayrıca Türkiye’de Amazon üzerinden satış yapan KOBİ’lerle ilgili detayları da paylaştı. Açıklanan verilere göre; Amazon KOBİ satış ortaklarının sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 50’den fazla artarak 25 binin üzerine çıktı. Amazon üzerinden satış yapan Türk KOBİ’ler bugüne kadar Türkiye’de 35 binden fazla kişiye istihdam yarattı. KOBİ’lerin ihracat satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla oranla iki kattan fazla artarak 300 milyon Euro’yu aştı. Şu ana kadar Türkiye’deki 6 binden fazla KOBİ’nin Amazon’un lojistik hizmetinden yararlandığı belirtildi. Verilen bilgiye göre Amazon’da KOBİ satış ortakları tarafından yapılan satışlar, toplam satışların yaklaşık yüzde 60’ını oluşturdu.
Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott da şunları söyledi:
“Bugün Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzü açmanın heyecanını yaşıyoruz. Son teknolojilerle donatılmış yeni lojistik üssümüz, Amazon.com.tr üzerinden satış yapan ve sayıları son bir yılda yüzde 50 oranında artan KOBİ’leri Amazon Lojistik hizmetlerimizle işlerini daha da büyütmeleri için destekleme konusunda bize önemli katkılar sağlayacak. Lojistik üssümüze ve satış ortaklarımıza yaptığımız bu yatırımlar, aynı zamanda, Türkiye’ye olan bağlılığımızın da bir göstergesi.”
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