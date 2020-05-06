Mavi, mor, beyaz ve rengarenk açan çiçeklerle eşsiz güzellikler sergileyen longoz ormanlarında, Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemlerinin uygulandığı bu dönemde sessizlik hakim. Önceden kente gelen turistlerin ilk duraklarından olan ormanlarda bu günlerde kuşlar ve yaban hayvanları dışında kimse bulunmuyor.