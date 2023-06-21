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Amazon Türkiye'nin yeni sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Tuzla Belediyesi ve dijitalleşen dünya ile uyumlu sosyal etki odaklı projeler geliştiren Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçen proje ile bir yılda, 7- 18 yaş arası 4 binden fazla bölge genci, geleceğin iş alanları için gerekli dijital yetkinlikleri edinmelerini sağlayacak özel bir eğitim programıyla kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

4 BİNİN ÜZERİNDE GENCE ULAŞACAK

“Teknolojiyle Geleceğe Gülümse” projesinin ilk yılında 4 binden fazla gencin bilgisayar bilimi, kodlama, makine öğrenimi ve 3D tasarım becerileri edinmesine yardımcı olacağı belirtiliyor.

Proje kapsamında İstanbul Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda hizmete girecek Amazon Teknoloji Sınıfı, öğrenciler için özelleştirilmiş bir alan sağlarken temel STEM (Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) eğitimlerinin yanı sıra bu eğitimler için gerekli dizüstü bilgisayar, projektör, 3D kalem ve Arduino kitleri gibi tüm teknolojik ihtiyaçları da barındırıyor. Projeyle gençlere gelecek hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olunacak olup sınıftaki eğitimler Habitat Derneği tarafından eğitilen gönüllü eğitmenler tarafından verilecek ve eğitimlerde öğrenciler için özel olarak tasarlanmış bir müfredat kullanılacak. Ayrıca, proje kapsamında Amazon Türkiye ve Habitat, önümüzdeki yıl boyunca bölgedeki lise öğretmenlerine de ulaşarak eğitici eğitimler verecek ve okullarında yapacakları kurslarda kullanmaları adına teknolojik ekipman desteği sağlayacak. Eğitim alan bölge öğretmenlerine Tuzla Belediyesi koordinasyonuyla Amazon Teknoloji Sınıfı’nda ders planlama imkânı tanınacak ve bölgedeki gençlerin bu sınıfta eğitim almaları sağlanarak projenin etkinliği artırılacak.

Bölgedeki gençler, ilk derslerini Eylül ayından itibaren Tuzla Belediyesi’ne başvuru yaparak alabilecekler.

PRIME DAY 11-17 TEMMUZ ARASINDA

Amazon Türkiye‘nin bir diğer yeniliği de bugün duyuruldu. Bu yıl Amazon indirim kampanyasının kurgusunda kuralları tersine çevireceğini ve indirime girecek ürün ve markaları müşteriler ile birlikte belirleneceğini açıkladı.

Prime Day kampanyasında yenilikçi bir dokunuşla müşterilerinin indirim taleplerini toplamak için Prime İndirim Avcıları’nı görevlendirdiğini duyurdu. Türkiye’nin en çok takip edilen influencer’larından olan ve bugüne kadar kaçırılmayacak indirimleri takipçileriyle paylaşan isimlerden oluşan Prime İndirim Avcıları, Prime Day’e kadar takipçilerinden indirim istedikleri marka ve ürün tercihlerini toplayacak. Prime Day indirimleri belirlenirken de bu ürünler önceliklendirilmesi sağlanacağı açıklandı.

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