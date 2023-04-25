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Amazon Prime üyeliğine yüzde 394 zam geldi

Amazon Prime aylık abonelik ücreti 7.9 TL'den 39 TL'ye çıktı

Giriş: 25.04.2023 - 09:24 | Güncelleme: ABONE OL
Amazon Prime üyeliğine yüzde 394 zam geldi
Amazon Prime üyeliğine yüzde 394 zam
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HABERTURK.COM

Amazon'un sunduğu aylık abonelik sistemi Amazon Prime'a zam geldi.

Amazon sitesinde yer alan bilgiye göre Amazon Prime aylık ücreti 7.90 liradan 39 liraya çıktı.

Şirketten yapılan açıklamada güncellenen fiyat politikasıyla ilgili olarak "25 Nisan itibarıyla Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat, yeni üyeler için 25 Nisan'dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye'de Prime'ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Amazon Prime üyeliği olanlar, platformdan yaptıkları alışverişlerde ücretsiz ve hızlı teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Bunun yanında Prime aboneleri Amazon Prime Video’dan da ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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