Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları belli oldu. Aylık 7,90 lira üyelik ücreti olan Amazon Prime bu ay toplam değeri 1500 lirayı aşan ücretsiz oyunları kullanıcılarına sunuyor. Peki, Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlar neler? İşte öne çıkan 12 - 13 Temmuz Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları

AMAZON PRIME GAMING TEMMUZ 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Amazon Prime Gaming 12 – 13 Temmuz tarihleri arasında kullanıcılarına Mass Effect Legendary Edition, Need For Speed Heat, GRID Legends, Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast, Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy, Star Wars Republic Commando ve yaklaşık 30 oyunu daha ücretsiz olarak sunuyor.

ÖNE ÇIKAN 12 - 13 TEMMUZ AMAZON PRIME GAMING ÜCRETSİZ OYUNLARI

Mass Effect Legendary Edition – 599 TL

GRID Legends – 599 TL

Need for Speed Heat – 499 TL

Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy – 18.50 TL

Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast – 18.50 TL

Star Wars Republic Commando – 18.50 TL