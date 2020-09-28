ABD merkezli e-ticaret platformu Amazon, üyelik servisi Amazon Prime abonelerinin yararlanabildiği Amazon Prime Day indirimlerinin bu sene 13-14 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı. Amazon Prime üyeleri oyuncak, elektronik, moda, güzellik, mutfak ve ev eşyaları gibi birçok kategoride çeşitli indirimlerin uygulandığı ve iki gün sürecek olan Prime Day etkinliğinde bu yıl Türkiye de yer alacak. Bilindiği üzere Amazon, Prime servisini 15 Eylül’de Türkiye’de kullanıma açmıştı.
ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Kanada, Belçika, Avusturya, Avustralya’nın da dahil olduğu Prime Day indirimlerine Türkiye ve Brezilya bu yıl ilk kez dahil olacak. İndirimler 12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece 00:00'da başlayacak ve 14 Ekim gün sonuna kadar devam edecek.
İki gün sürecek Amazon Prime Day indirimlerinde, Prime üyeleri oyuncak, televizyon, elektronik, moda, güzellik, mutfak ve ev ürünleri gibi kategorilerdeki markaların ürünlerine Amazon.com.tr/primeday adresinden indirimlerle erişim sağlayabilecek.
Prime Day etkinliği hakkında bilgi veren Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Prime ayrıcalıklı üyelik hizmetinin Türkiye lansmanından sadece haftalar sonra, Amazon Prime Day’i ilk kez Türkiye’de uygulayacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İ Prime üyeliğini başlatmak için Prime Day’in yılın en iyi zamanı olduğunu düşünüyoruz. 13 ve 14 Ekim’de gerçekleştirilecek Prime Day öncesinde üyelere özel indirimler, eğlence hizmetleri ve daha fazlası ile ilgili açıklayacağımız detayları öğrenmek için bizi izlemeye devam edin” dedi.
ERKEN ERİŞİM BUGÜNDEN BAŞLIYOR
Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan Amazon Prime Day süresince Bosch, Bose, Fairy, HP, JBL, Koton, LEGO, Lenovo, LG, Logitech, L’Oréal Paris, Omo, Paşabahçe, Philips, Prima, PUMA, Samsung, Sennheiser, Sony, Under Armour, U.S. Polo Assn ve Xiaomi gibi markaların ürünlerine uygulanacak olan indirimler, Amazon Prime üyelerine sunulacak.
Verilen bilgiye göre bugünden itibaren Prime üyeleri 13 ve 14 Ekim’de düzenlenecek Amazon Prime Day öncesinde erken indirim fırsatlarından yararlanabilecekler.
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