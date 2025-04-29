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        Haberler Ekonomi Teknoloji Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı: Elon Musk’ın Starlink’i ile rekabet edecek - Teknoloji Haberleri

        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı: Elon Musk’ın Starlink’i ile rekabet edecek

        Amazonun 27 Kuiper internet uydusundan oluşan ilk partisini taşıyan United Launch Alliance (ULA) Atlas V roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundaki 41 numaralı rampadan havalandı. Uydular Elon Musk'ın SpaceXi tarafından fırlatılan Starlink uydularıyla rakip olması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 08:27 Güncelleme: 29.04.2025 - 08:27
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        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
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        Amazon'un 27 Kuiper internet uydusundan oluşan ilk partisini taşıyan United Launch Alliance (ULA) Atlas V roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki 41 numaralı rampadan havalandı.

        Uydular, Florida’daki Cape Canaveral’dan United Launch Alliance Atlas V roketi ile alçak Dünya yörüngesine yerleştirildi.

        Amazon, 2023 yılında iki test uydusu fırlatmıştı. Project Kuiper, küresel geniş bant internet kapsama alanı sağlamak için 3.236 uyduluk bir takımyıldız konuşlandırmayı hedefliyor.

        ELON MUSK’IN STARLİNK’İ İLE REKABET EDECEK

        Bununla birlikte, Amazon hizmet vermeye bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlamayı planlıyor. Şirket, özellikle yeterli hizmet alamayan bölgeleri hedefleyerek Elon Musk’ın Starlink’i ile rekabet edecek.

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        Bu arada, Starlink halihazırda 7.000’den fazla uydu işletiyor ve 125 ülkede 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

        Fırlatma, daha önceki gecikmelerin ardından gerçekleşti. Amazon şimdi ABD Federal İletişim Komisyonu’nun 2026 yılı ortasına kadar uydu ağının yarısını konuşlandırma son tarihiyle karşı karşıya.

        Sonuç olarak, şirket bu girişime 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptı ve Blue Origin ve Arianespace dahil olmak üzere birden fazla fırlatma sözleşmesi imzaladı.

        Amazon’un uydu internet pazarına girişi, mevcut altyapısını ve bulut hizmetlerini kullanarak iş portföyünü çeşitlendirmek için stratejik bir hamle olarak görülüyor.

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