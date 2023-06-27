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Amatör maçta 11 kırmızı çıktı!

Isparta'da Küçük Hacılarspor ile Atabeyspor futbol takımları arasındaki amatör maçta arbede çıktı.

Giriş: 27.06.2023 - 09:20 | Güncelleme: ABONE OL
Amatör maçta 11 kırmızı çıktı!
AA

Isparta Milli Egemenlik Stadı'ndaki karşılaşmanın 20. dakikasında iki takım oyuncuları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle maçın hakemi Hikmet Telli, Küçük Hacılarspor'dan 6, Atabeyspor'dan 5 oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Daha sonra da kavga nedeniyle müsabakayı iptal etti. Bunun üzerine iki takım oyuncuları güçlükle soyunma odasına alındı.

Stat dışına taşan olaylarda, Atabeyspor'a ait bir otobüsün camı kırıldı.

Atabeyspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, oyuncularından bazılarının darbedildiğini, ellerinde video kayıtlarının olduğunu ve doktor raporlarının alındığı bildirildi.

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