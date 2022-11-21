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Amasya'da tiyatrocuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 3 ölü, 8 yaralı

Amasya Merzifon'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Giriş: 21.11.2022 - 05:39 | Güncelleme: ABONE OL
Amasya'da tiyatrocuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 3 ölü, 8 yaralı
Tiyatrocuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 3 ölü, 8 yaralı
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AA

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Çorum’dan Samsun'a giden Aykut Bektaş idaresindeki minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

3 KİŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.

8 YARALI TEDAVİ ALTINDA ALINDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Tiyatro oyuncularının dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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