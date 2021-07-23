Amasya'da köy çocukları traktör römorkunu havuza çevirdi

Gemibükü köyünde yaşayan 13 yaşındaki Furkan Yılmaz, arkadaşlarının yardımıyla dedesine ait traktörün römorkunu havuza dönüştürdü.

Naylon brandayla kaplanıp içine su doldurulan römorka giren çocuklar, sıcak havada yüzmenin ve serinlemenin tadını çıkardı.

Yılmaz, AA muhabirine, havaların sıcak gitmesinden dolayı bu kararı aldıklarını ve çok eğlendiklerini belirterek, havuza çevirdiği römorka köydeki bütün çocukların ilgi gösterdiğini söyledi.