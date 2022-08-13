Domuz sürüsü zincirleme kazaya yol açtı: 8 yaralı

Merzifon-Çorum karayolunun 13'üncü kilometresinde 3 otomobil, yola inen domuz sürüsünün arasına girmemek için aniden durmaya çalışınca birbirleriyle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada araçlarda bulunan Eda Nur K. (8), Yunus Emre K. (3), Rahime K. (7), Murat K. (43), Nuran K. (42), Rabia K. (22), Aslı K.(61) ve İsmail K. (24) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada 2 domuz öldü.