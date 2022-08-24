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Okul inşaatında bulunmuştu... "Batı Karadeniz'de ilk kez karşılaşıyoruz"

Amasra'da anıtsal yapı ortaya çıkarılacak

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu düşünülen mimari yapının olduğu 2 dönümlük arazide kurtarma kazısı başladı. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, mimari yapının Roma dönemine ait olduğunu düşündükleri belirterek, "Sütun altlıklarının orijinal şekilde korunduğunu söyleyebiliriz. Sütunların muhtemelen bir deprem sırasında yıkılmış olduğunu görüyoruz. Ancak Batı Karadeniz'de ilk kez anıtsal bir mimari ile karşılaşıyoruz" dedi

24.08.2022 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Amasra´nın Kum Mahallesi´nde 2014'te okul inşaatı sırasında sütunlar bulundu. Amasra Müze Müdürlüğü tarafından 2017'de yapılan kurtarma kazısında mimari yapılar ve sütunlar ortaya çıktı.

  • DHA'nın haberine göre geçen haziranda yeniden kurtarma kazısı başlatıldı. 2 dönümlük arazideki 5 adet 6 metre boylarında sütun ile sütun ayaklarının konulduğu kartal figür işlemeli taban mermer kaidelerin olduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

  • Yapının gün ışığına çıkması için yapılan kurtarma kazısı, Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığında gerçekleştiriliyor.

  • Roma dönemine ait olduğunu düşünülen yapıda ilk kazının 2017'de yapıldığını aktaran Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, şöyle konuştu:

  • "2014 yılında okul yapılmak istenmiş, ancak yapılan sondaj kazısında burada kaideler ortaya çıkınca inşaat durdurulmuş, sonrasında Amasra Müze Müdürlüğü tarafından 2017 yılında kurtarma kazısı yapılmış ve sütunlar ve kaideler ortaya çıkartılmış. Sonrasında bu yıl haziran ayında kurtarma kazısına yeniden başladık. Kazının daha başlangıç aşamasındayız.

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