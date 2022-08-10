"İŞİMİ KAYBETMEK İSTEMEDİM"

Oscar ve Emmy adaylığı olan oyuncu, "Aslında bunu neden yaptığımı biliyorum. 19 yaşındaydım ve kimseyi kırmak istemedim. İşimi kaybetmek istemedim. Nedeni buydu." şeklinde konuştu.