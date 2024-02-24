Alzheimer tedavisinde heyecan yaratan çalışma: SUL-238’in Faz 1 çalışması başladı

REKLAM advertisement1

Yenilikçi araştırma ilacı SUL-238'in sağlıklı gönüllülerde yürütülecek Faz 1 klinik araştırmasına başlandı. GEN, Alzheimer hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılması hedeflenen SUL-38 ilacının ilk dozunun 19 Şubat 2024 tarihinde uygulandığını duyurdu.

SUL-238’in Faz 1 klinik araştırmasında kullanılacak araştırma ürünlerinin formülasyon ve AR-GE stabilite çalışmaları ilaç firmasının Ar-Ge laboratuvarlarında gerçekleştirildi ve bu araştırmada kullanılacak klinik araştırma ürünleri yine ilaç firmasının üretim tesislerinde üretildi.

"SUL-238’İ GELİŞTİRME YOLCULUĞUMUZUN BİR SONRAKİ ADIMINA GEÇTİK"

Alzheimer hastalığının tedavisine yönelik önemli bir çalışmaya imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Abidin Gülmüş, "Alzheimer hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıklara çözüm sunmak için yeni bir oral tedavi olan SUL-238'i geliştirme yolculuğumuzun bir sonraki adımına ulaşmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Yürüttüğümüz bu özel çalışmanın, ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak önemli bir adım olduğunu biliyor ve bu sorumluluk bilinci ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI"

Ar-Ge ve Klinik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Nadir Ulu ise, "GN-001 çalışmamızda ilk sağlıklı gönüllüye ilk ilaç dozunun uygulandığını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu aşama, Alzheimer hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıklarda SUL-238 geliştirme programı adına önemli bir kilometre taşıdır. Nörodejeneratif hastalıkları olan bireyler için potansiyel bir tedavi seçeneği olarak SUL-238'i geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. Sağlıklı gönüllülerden ve klinik araştırmamızda görev alan araştırmacılardan aldığımız destekten ötürü minnettarız."

REKLAM

SUL-238 NEDİR?

SUL-238, hücrenin 'enerji santrali' olan mitokondrileri hedefleyen ve hastalık sürecinde mitokondrilerin işlevini artırmak için tasarlanmış benzersiz bir küçük molekül.

Mitokondriyal fonksiyon bozukluğu birçok akut ve kronik hastalığın gelişmesinde önemli bir rol oynar. Alzheimer Hastalığı (AD) ve kalp yetmezliği (HF), kronik böbrek hastalığı (CKD), pulmoner arter hipertansiyonu (PAH), akut böbrek yetmezliği (AKI) ve sepsis gibi diğer hastalıklar için deneysel hayvan modellerinde olumlu klinik öncesi kavram kanıtları elde edildi.

Kavram kanıtlarının yanı sıra, SUL-238, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) gibi ilaç otoritelerinin kılavuzlarına göre gerçekleştirilen güvenlik testleri aracılığıyla da kapsamlı bir şekilde araştırıldı.