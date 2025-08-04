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        Haberler Sağlık Alzheimer tanısında çığır açan gelişme | Sağlık Haberleri

        Alzheimer tanısında çığır açan gelişme

        Alzheimer hastalığında erken tanının kapısını aralayan yeni bir gelişme yaşandı. Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, FDA onayı alan kan testiyle artık hastalığın biyolojik olarak çok daha kolay ve hızlı saptanabileceğini belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 11:22 Güncelleme: 04.08.2025 - 11:23
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        Alzheimer tanısında çığır açan gelişme
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        Alzheimer ile mücadelede artık tanı için bir kan testi yeterli. Özellikle ileri yaştaki bireyler için büyük bir endişe kaynağı olan Alzheimer hastalığının teşhisinde çığır açan bir gelişme yaşandı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayladığı yeni kan testi, milyonlarca insana umut ışığı oldu. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, bu tarihi adımı şu sözlerle değerlendirdi: "Artık hastalığın biyolojik tanısını kan yoluyla koymak mümkün. Bu da erken teşhis ve etkili tedaviler için çok büyük bir avantaj sağlıyor."

        BİYOLOJİK TANI SÜRECİNDE DEVRİM

        Prof. Dr. Hanoğlu, Alzheimer’ın bugüne kadar daha çok klinik semptomlara göre tanılandığını, ancak son yıllarda biyolojik belirteçlerle tanının desteklenmeye başlandığını hatırlattı. "Daha önce belden sıvı alma yöntemiyle yapılan biyobelirteç testleri artık yerini çok daha pratik bir yöntem olan kan testine bırakıyor. Kan yoluyla yapılan bu testler sayesinde hastalığın erken döneminde tanı koymak mümkün hale geliyor" ifadelerini kullandı.

        "HASTALIĞIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR"

        Son iki yılda Alzheimer tedavisinde önemli bir dönemece girildiğini belirten Prof. Dr. Hanoğlu, monoklonalantikorlar yoluyla yapılan aşı benzeri tedavilerin artık devreye girdiğini söyledi. "Bu tedaviler, beyinde biriken amiloid plaklarını temizlemeye odaklı. Özellikle hastalığın başlangıç aşamasında ve prodromal dönemde kullanıldığında süreci yavaşlatabildiği gösterildi" dedi.

        ALZHEIMER'I ÖNLEMEDE YAŞAM TARZI BÜYÜK ETKEN

        Alzheimer’a karşı sadece biyolojik değil, yaşam tarzı temelli önlemlerin de etkili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hanoğlu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hastalığın ortaya çıkışını geciktirdiğini ya da yavaşlattığını ifade etti. Hanoğlu, "Tansiyon ve şeker kontrolü, fiziksel aktivite, uyku düzeni, dengeli beslenme ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak bu süreçte oldukça önemli" şeklinde konuştu.

        "ALZHEIMER TANISI ARTIK ÇOK DAHA ERKEN KONULABİLECEK"

        Prof. Dr. Hanoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Alzheimer tanısı artık çok daha erken konulabilecek. Bu, hem hastaların yaşam kalitesini yükseltmek hem de tedavi şansını artırmak adına büyük bir umut kaynağı. Umutsuz olmaya gerek yok; yeter ki geç kalınmasın."

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