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        Haberler Gündem Güncel Alzheimer nine ve torunlarıyla ilgili sıcak gelişme | Son dakika haberleri

        İki torunuyla kaybolmuştu! Sevindiren gelişme

        Muğla'da kaybolan alzheimer hastası 77 yaşındaki Şadiye Özkan 10 saat, torunları 3 yaşındaki D.Ö. ile 7 yaşındaki B.Ö. ise 16 saat sonra evlerine 1 kilometre mesafedeki ormanda bulundu. 30 metre arayla bulunan Özkan ile 2 torunu hastaneye kaldırılırken, durumlarının da iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:54
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        İki torunuyla kaybolmuştu! Sevindiren gelişme
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Ergün Özkan, dün saat 17.00 sıralarında alzheimer hastası annesi Şadiye Özkan ile çocuklarını evde göremeyince çevrede aramaya başladı.

        DHA'da yer alan habere göre, tüm aramalarına rağmen sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, komando timi, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Babaanne ile torunlarının son olarak ormanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ile gece görüş özellikli dron görevlileri de destekte bulundu.

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        ALZHEİMER HASTASI NİNE BULUNDU

        Ekipler, ilk olarak saat 03.00 sıralarında, evlerine 1 kilometre mesafedeki Okçu mevkisinde bir ağaç dibinde Şadiye Özkan'a ulaştı.

        BİRBİRLERİNE SARILMIŞ OLARAK BULUNDULAR

        Torunlarının da yakında olabilme ihtimali üzerine aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, 2 kardeşe saat 09.00 sıralarında babaannelerinin bulunduğu noktaya 300 metre mesafede bir ağacın altında birbirlerine sarılmış olarak buldu.

        SAĞLIK DURUMLARI İYİ

        Gece boyunca aralıklarla yağan yağmurda ıslandıkları belirlenen bitkin haldeki Şadiye Özkan ile iki torunu Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan ve torunlarının durumunun iyi olduğu bildirildi.

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        #Muğla
        #haberler
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