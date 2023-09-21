Alzheimer'dan korunmak için "sağlıklı yaşam ilkelerine uyun" önerisi

"İLAÇLAR HASTALIK BELİRTİLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİKTİR"

Alzheimer'ın, tedavi konusunda en çok araştırma yapılan hastalıklardan olduğunu dile getiren Yıldız, şu an için hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi seçeneği bulunmadığına dikkati çekti. Yıldız, hastalığın belirtilerinin kontrol altına alınması ve hastanın yaşam kalitesinin sürdürülmesi için uygulanan ilaç tedavileri ve ilaç dışı yaklaşımların mevcut olduğunu belirtti.