Alzheimer'dan korunmada egzersiz önem taşıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniğinin sorumlusu da olan Doç. Dr. Ahmet Onur Keskin, Alzheimer'a yakalanmada artan yaş ve genetik yatkınlığın etkili olduğunu ifade etti.

Hastalığın belirtilerinin unutkanlıkla başladığına dikkati çeken Keskin, "Alzheimer, yakın dönemde olanları unutup, çocukluk dönemindekileri çok iyi hatırlaması, yani yakın bellek kaybı, eşyaların yerini karıştırması, ocakta yemek yakması, konuşurken kelimeleri bulmakta güçlük çekmesi gibi belirtiler veriyor" diye konuştu.

"Sağlıklı yaşlanarak" belli ölçülerde Alzheimer'dan korunulabileceğini anlatan Keskin, "Alzheimer'ın ortaya çıkışı sizin nasıl yaşadığınıza bağlı. Alzheimer'dan korunmak için gençken tedbir almak ve beynimizi korumak gerekiyor. Özellikle 20'li, 30'lu yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlığını kazanmak önemli" ifadelerini kullandı.

Keskin, Alzheimer'ın toplumda görülme sıklığının giderek arttığını, Türkiye'de 700 bin civarında hasta olduğunu belirterek, 2030'dan sonra hasta sayısının 1 milyonun üzerine çıkmasının öngörüldüğünü söyledi.

Keskin, Alzheimer'ın aileyi ve çevreyi de etkileyen ciddi bir hastalık olduğunu dile getirerek, Alzheimer konusunda her zaman tetikte olmak gerektiğini belirtti.

Egzersizlerin önemine dikkati çeken Keskin, "Haftada 3-4 gün en az 45-50 dakika tempolu yürüyüş, aerobik, egzersiz yapmak Alzheimer'den korunmak için faydalı" dedi.

Doç. Dr. Keskin, şöyle devam etti: "Akdeniz tipi beslenmek, balık, kuru yemiş, kabak çekirdeği gibi tohumlardan tüketmek, uyku düzenine dikkat etmek, diyabet, tansiyon veya depresyonunuz varsa tedavi ettirmek, kafa travmalarından korunmak, trafikte kask takmak gerekiyor. Ağır kafa travmaları Alzheimer, Parkinson, demans gibi hastalıkların erken ortaya çıkmasına yol açıyor."