Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Alzheimer araştırmalarında riski artıran genetik varyant bulundu | Sağlık Haberleri

        Alzheimer araştırmalarında riski artıran genetik varyant bulundu

        Bilim insanları, yaşlı erkeklerde yaygın görülen bir varyantın demans riskini artırabileceğini tespit etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:34 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alzheimer araştırmalarında riski artıran genetik varyant bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yeni bir araştırma, yaşlı erkeklerde yaygın görülen bir genetik varyantın demans riskini ciddi şekilde artırabileceğini ortaya koydu.

        Araştırmada, ABD ile Avustralya'da yürütülen ve kalp-damar hastalığı, demans ya da bilişsel gerileme geçmişi olmayan yaşlı bireyleri takip eden çalışmaların verilerinin kullanıldığı bildirildi.

        Araştırmacılar, Avrupa kökenli 70 yaş üzeri 12 binden fazla Avustralyalı üzerinde HFE genindeki varyantlara odaklandı.

        Bu gen, vücuttaki demir seviyelerini düzenlemede kritik rol oynuyor. Özellikle ‘H63D’ isimli varyantın iki kopyasına sahip erkeklerde, demans gelişme riskinin 2,39 kat daha yüksek olduğu belirlendi. Bu risk artışı, yalnızca erkeklerde görülürken kadınlarda benzer bir ilişki tespit edilmedi.

        Araştırmaya göre bu genetik yapı, ‘hemochromatosis’ adı verilen ve vücutta aşırı demir birikmesine yol açan bir duruma neden olabiliyor. Bu durum da karaciğer sirozu, karaciğer kanseri, kas iskelet sistemi sorunları ve demans gibi hastalıklarla ilişkilendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Habertürk Anasayfa