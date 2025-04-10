Morata'ya sürpriz talip!
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiraladığı İspanyol golcü Alvaro Morata'ya ülkesinden sürpriz bir talip çıktı.
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Galatasaray’ın Milan’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol golcü Álvaro Morata’ya, La Liga ekiplerinden Getafe’nin talip olduğu öne sürüldü.
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İspanyol basınında yer alan haberlere göre Getafe yaklaşan transfer döneminde ses getirecek bir hamle yapmayı planlıyor.
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Haberde Alvaro Morata’nın ise kariyerine başladığı kulübe dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
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Ailesine yakın olmak, istikrarlı bir futbol ortamında yer almak ve La Liga'da üst sıraları hedefleyen bir takımda forma giymenin, Morata’yı Getafe'yi tercih etme sebepleri olduğuna vurgu yapılıyor.
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Galatasaray formasıyla şu ana kadar 8 resmi maça çıkan Morata, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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Oyuncunun olası bir ayrılık talebi durumunda Galatasaray yönetiminin bu isteğe olumlu yaklaşabileceği iddia ediliyor.
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Getafe cephesinin, Milan ile Galatasaray arasında yapılan kiralık sözleşmenin detaylarını yakından takip ettiği ve Morata’nın çevresiyle iletişimde olduğu ifade ediliyor.
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Galatasaray, Morata'nın kiralanması için Milan’a toplam 6 milyon euro ödeme taahhüdünde bulunmuştu.
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2024-25 sezonunun ikinci yarısı için 3 milyon euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Morata’ya Ocak 2026’ya kadarki kısım için de 3 milyon euro ödeme yapacak.
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Ayrıca Galatasaray’ın, 15 Ocak 2026’ya kadar 8 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor.
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Bu opsiyon kullanılmadığı takdirde, kiralık sözleşme 30 Haziran 2026’ya kadar uzatılabilecek ve bu durumda Morata’ya ek olarak 3 milyon euro daha ödeme yapılacak.
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Kulüp, 10 Haziran 2026’ya kadar geçerli olan 9 milyon euroluk kesin satın alma opsiyonunu kullanırsa, Morata’ya 2026-2027 sezonu için 6 milyon euro garanti ücret ödemeyi taahhüt edecek.
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