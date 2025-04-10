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        Haberler Spor Transfer Alvaro Morata'ya sürpriz talip! - Futbol Haberleri

        Morata'ya sürpriz talip!

        Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiraladığı İspanyol golcü Alvaro Morata'ya ülkesinden sürpriz bir talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:53
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        • 1

          Galatasaray’ın Milan’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol golcü Álvaro Morata’ya, La Liga ekiplerinden Getafe’nin talip olduğu öne sürüldü.

        • 2

          İspanyol basınında yer alan haberlere göre Getafe yaklaşan transfer döneminde ses getirecek bir hamle yapmayı planlıyor.

        • 3

          Haberde Alvaro Morata’nın ise kariyerine başladığı kulübe dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

        • 4

          Ailesine yakın olmak, istikrarlı bir futbol ortamında yer almak ve La Liga'da üst sıraları hedefleyen bir takımda forma giymenin, Morata’yı Getafe'yi tercih etme sebepleri olduğuna vurgu yapılıyor.

        • 5

          Galatasaray formasıyla şu ana kadar 8 resmi maça çıkan Morata, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

        • 6

          Oyuncunun olası bir ayrılık talebi durumunda Galatasaray yönetiminin bu isteğe olumlu yaklaşabileceği iddia ediliyor.

        • 7

          Getafe cephesinin, Milan ile Galatasaray arasında yapılan kiralık sözleşmenin detaylarını yakından takip ettiği ve Morata’nın çevresiyle iletişimde olduğu ifade ediliyor.

        • 8

          Galatasaray, Morata'nın kiralanması için Milan’a toplam 6 milyon euro ödeme taahhüdünde bulunmuştu.

        • 9

          2024-25 sezonunun ikinci yarısı için 3 milyon euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Morata’ya Ocak 2026’ya kadarki kısım için de 3 milyon euro ödeme yapacak.

        • 10

          Ayrıca Galatasaray’ın, 15 Ocak 2026’ya kadar 8 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor.

        • 11

          Bu opsiyon kullanılmadığı takdirde, kiralık sözleşme 30 Haziran 2026’ya kadar uzatılabilecek ve bu durumda Morata’ya ek olarak 3 milyon euro daha ödeme yapılacak.

        • 12

          Kulüp, 10 Haziran 2026’ya kadar geçerli olan 9 milyon euroluk kesin satın alma opsiyonunu kullanırsa, Morata’ya 2026-2027 sezonu için 6 milyon euro garanti ücret ödemeyi taahhüt edecek.

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