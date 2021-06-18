Altyapı çalışmasında bulundu... Alan korumaya alındı

İZSU ekipleri, yaklaşık 1,5 ay önce caddedeki yağmur suyu drenaj ve kanalizasyon hattı döşeme faaliyetleri sırasında tarihi kalıntılara rastlayınca, çalışmaları durdurarak İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bilgi verdi.
AA'nın haberine göre Müze Müdürlüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy danışmanlığında çalışma başlatarak, bölgedeki kalıntıların, yazılı kaynaklardan bilinen ancak izine bugüne kadar rastlanmayan Çakı Bedesteni'ne ait olduğunu tespit etti.
Toprağın yaklaşık 2,5 metre altında keşfedilen buluntuların olduğu alan korumaya alındı.
Doç. Dr. Akın Ersoy, Çakı Bedesteni'nin Osmanlı tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.
Çalışmalarda cam şişe parçalarına rastlandığını aktaran Ersoy, bedestende daha çok züccaciye ürünlerinin satılmış olabileceğini ifade etti.
Ersoy, Büyükşehir Belediyesinin de koruma çalışmalarına destek verdiğini belirterek şöyle konuştu:
"Çakı Bedesteni, 17. yüzyıldan başlayan ve 300 yıllık sürece tanıklık eden bir miras. 48 dükkandan oluşan hanın varlığını yazılı kaynaklardan biliyorduk ama daha önce hiç ulaşamamıştık. Önemli bir Osmanlı mirasını yakalamış olduk. Şu anda belgelemeler yapılıyor, döşeme kaldırılacak ve kalıntılar olduğu yere tekrar döşenecek. Bu belgeler sayesinde önemli bir yapı hakkında bilgi sahibi olacağız."
İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser ise kentin önemli merkezlerinden Halit Ziya Caddesi'nin geçmişte de ticaret merkezi olarak kullanıldığına dikkati çekti.
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından alınan karara göre, bedestene ait tüm verilerin toplanacağını, rölevesinin çıkarılacağını ve belgelemenin yapılacağını anlatan Keser, kalıntıların titizlikle çıkarılacağını ve altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden eski yerine yerleştirilerek üstünün kapatılacağını kaydetti.
Çakı Bedesteni'nin tek katlı bina olduğu bilgisini veren Keser, "17. yüzyıldan kalma bu yapı, 1922 yılındaki İzmir yangınının izlerini taşıyor. Günümüzde 300 yıllık bir mirasın hatıralarını gösteriyor" dedi.
Keser, tarihi mirası korumak için titizlikle çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Temizlik, bakım ve onarım yapıyoruz. Çalışma şartlarımız zor. Ekiplerimiz kanalizasyon suyu içinde çalışıyor, suyu ve toprağı temizliyor. Arkeolojik değer taşıyan her şeyi ellerimizle koruyoruz." diye konuştu.
Öte yandan bölgedeki Mimar Kemalettin Moda Merkezi esnafı, ekiplerin çalışması sırasında ticaretin durmaması için yerel yönetimlerce gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.
MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, şu açıklamada bulundu:
"Mimar Kemalettin bölgesi 1,5 aydır kapalı ve kazılı durumda. Elbette ki tarihi eser bizim değerimiz. Ama esnaf zaten pandemi nedeniyle perişan. Halit Ziya Caddesi'ni kazıp Mimar Kemalettin Caddesi girişini kapattılar. İzmir Büyükşehir Belediyesinin burada halkın geçişini sağlaması için köprü yerleştirmesini ve işlerimizin aksamaması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!