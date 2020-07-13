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İletişim Başkanı Altun paylaşımında, " 15 Temmuz, fedakarlıkla, cesaretle milletçe yazdığımız destanı yeniden hatırlama zamanı" ifadelerini kullandı.

Ünlü piyanist Fahir Atakoğlu'nun 14 Temmuz'da bir konser vereceğini aktaran Altun, "14 Temmuz akşamı Fahir Atakoğlu'nun notalara döktüğü, '15 Temmuz Destanı' senfonik eseri TV kanallarından, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığımızın hesaplarından tüm dünyaya duyurulacak" mesajını paylaştı. Altun ayrıca eserden bir bölümü de sosyal medya hesabından paylaştı.