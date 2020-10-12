Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Oruç Reis gemisinin göreve dönmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Rutin bakımların ardından Doğu Akdeniz'e döndü. Deniz yetki alanı içerisinde faaliyetlerini sürdürecek. Mesajımız açık, 'Benim olan benimdir, senin olan ise müzakereye tabidir' diyorsanız müzakere yapılamaz" ifadelerini kullandı...

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