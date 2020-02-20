Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle 6 kişi daha gözaltında

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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, aranan bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen yeni bilgiler ışığında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan 1 şüphelinin halen cezaevinde olduğu tespit edildi.

Şehit emniyet müdürünün iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 20 FETÖ şüphelisinden 2'si etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmuştu.