Altınordu’ya son 2 yılda 5 teknik adam geldi

İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu, 10 yıl boyunca sadece teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile çalışarak istikrarlı bir görüntü ortaya koyarken, son dönemlerde ise yaptığı teknik adamlık değişiklikleriyle ön plana çıkıyor.

Hüseyin Eroğlu’ndan sonra takımı başına 5 farklı çalıştırıcı getiren kırmızı-lacivertliler, son olarak Olcay Şahan’la anlaşma sağladı. Uzunca bir Hüseyin Eroğlu döneminden sonra takımın başına Ufuk Kahraman’ı getiren İzmir ekibi, alınan başarısız sonuçlarından ardından beklentileri karşılayamayan Kahraman’la yollarını ayırıp takımın başına Gökhan Ünal’ı getirdi. Ünal’dan da istediği verimi alamayan kırmızı-lacivertliler, sadece 82 gün süren birlikteliğin ardından genç çalıştırıcı ile vedalaştı. Daha sonra takımın başına Hasan Özer’i geçiren Altınordu, 1. Lig’den küme düşünce sadece 78 gün süren Özer dönemine de son verdi.

Yeni sezon için Atilla Küçüktaka ile anlaşan kırmızı-lacivertliler, TFF 2. Lig’de sezonu tamamlayıp Küçüktaka ile de yollarını ayırdı. Böylece bu süreçte 4 teknik adamla çalışan Altınordu, son olarak takımın başına Olcay Şahan’ı getirerek son 2 yıldaki 5. teknik direktörüyle 2024-2025 sezonuna başlayacak