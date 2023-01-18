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Altınordu, Gökhan Ünal’la bir ilke imza attı

Altınordu, bu sezon Spor Toto 1. Lig’de ilk kez ilk yarısını geride tamamladığı bir maçta 3 puan almayı başardı.

Giriş: 18.01.2023 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
Altınordu, Gökhan Ünal’la bir ilke imza attı
İHA

Sezona kötü bir giriş yapan Altınordu, arka arkaya başarısız sonuçlar elde etmişti. İzmir temsilcisi bir dönem toparlansa da bu süreç kısa sürmüş ve tekrar kötü bir seri yakalamıştı. Kırmızı-lacivertli camia sorunu gidermek için teknik direktörlük değişikliğine gitti ve takımın başına Gökhan Ünal’ı getirdi.

Ünal, Altınordu ile çıktığı ilk maç olan Çaykur Rizespor maçından beraberlikle ayrılırken; bu maçtan sonra kadroya da 5 oyuncu takviyesi yapıldı. Ertesi hafta oynanan Gençlerbirliği müsabakasında yeni oyuncuları sahaya süren 40 yaşındaki çalıştırıcı, 3 puan alarak taraftarını ve camiasını rahatlattı.

Bu galibiyette dikkat çeken detay ise Altınordu’nun bu sezon ilk kez ilk yarısını yenik tamamladığı maçtan 3 puan alması oldu. İzmir temsilcisi Gençlerbirliği maçının 23. dakikasında gol yiyerek ilk yarıyı geride tamamlarken; ikinci yarının 50 ve 66. dakikalarında bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve bu sezon ilk kez geriden gelip galibiyet almayı başardı.

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