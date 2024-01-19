Altınordu'dan Ali Koç'a ziyaret

REKLAM advertisement1

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek, Türk futbolunun sorunları ve genç futbolcuların gelişimi konusunda neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında Ali Koç, Seyit Mehmet Özkan'a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Altınordu isminin bulunduğu özel formayı hediye ederken, Başkan Özkan da özel Artemis-Altınordu heykelciğini Koç'a takdim etti.