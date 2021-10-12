TFF 1. Lig’de üst üste iki kez gol krallığı yaşayan ve kariyeri boyunca 278 gol atan eski golcü Taner Demirbaş, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’nde ALFA’da eğitim gören forvet oyuncularına üç gün boyunca özel şut antrenmanları yaptırıp onlara tecrübelerini aktardı.
Türkiye’nin son yıllarda iyi kaleciler yetiştirdiğine dikkat çeken Başkan Seyit Mehmet Özkan, “Futbolun meyvesi gol. Eğer maçlarda gol olursa üç puan alıyorsunuz gol olmazsa bir puan alıyorsunuz. Gol atmak ülkemizde de dünyada da çok zor. Son yıllarda iyi kaleciler yetiştiriyoruz maalesef golcü yetiştiremiyoruz” dedi
Taner Demirbaş’ın ALFA’da eğitim gören forvet oyuncuları ile üç gün boyunca birebir çalışmalar yaptığını aktaran Başkan Özkan, “Taner Demirbaş, bilgi ve tecrübelerini bizim sporcularımıza aktardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Taner hoca futbol ünlüsü bir isim. Futbolun emekçisi olup aynı zamanda ünlü olunca bazı kişilerde boylar falan artıyor ama bunlar Taner hocada yok. Türk futbolu için golcüler yetiştireceksek bu işi iyi yapan antrenörlere ihtiyacımız var” diye konuştu.
Altınordu’nun misafiri olan Taner Demirbaş da, “Unutulmamak bir yerlerde hatırlanmak güzel. Altınordu’nun nasıl bir yer olduğunu herkes biliyor. Dışarıdan konuşuluyor ama içine girip buranın ruhunu ve kapasitesini daha rahat anlıyorsunuz. Buradaki muhteşem tesisleri bizzat yerinde görmek çok harika bir duygu. Eskiden futbol oynamış biri olarak, gençlere bir şeyler vermek beni çok mutlu ediyor. Böyle örneklerin çoğalması lazım” ifadelerini kullandı.
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