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Altınordu: 5 - Denizlispor: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig 29. hafta maçında Altınordu, sahasında Denizlispor'u 5-2 mağlup etti

Giriş: 28.03.2023 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
Altınordu: 5 - Denizlispor: 2 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Spor Toto 1. Lig 29. hafta maçında Altınordu, sahasında Denizlispor ile karşılaştı. Altınordu karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kürşad Sürmeli, 16, 64 ve 70. dakikalarda Ali Özgün ve 90. dakikada Hüsamettin Yener attı.

Denizlispor'un golleri 6. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 43. dakikada Okan Derici kaydetti.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Ali Özgün'ün kaleye gönderdiği top, ofsayt kararıyla gol olarak sayılmadı. Ancak VAR'dan yapılan incelemenin ardından pozisyon ofsayt olmadığı tespit edilince karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan golü verdi.

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