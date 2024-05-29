ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Altınkılıç Gıda halka arz kapsamında toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtımı yapacak. İşte katılım sayıları ve olası lot dağıtım sayıları

- 2.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (390 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (321 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (275 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 11 Lot (252 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (229 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (206 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (183 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (160 TL).

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ BİLGİLERİ

Deniz Yatırım liderliğinde 29 – 30 Mayıs 2024 tarihlerinde Borsa’dan talep toplama ve satış yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda pay başına birim fiyat 22,98 TL olarak belirlendi. Gerçekleşecek arza “ALKLC” koduyla katılım sağlanabilecek. Halka arzda Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 78 milyon 115 bin TL’den 112 milyon TL’ye artırılması planlanıyor. 33 milyon 885 bin TL nominal değerli paylar, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek.