Naime Sert nsert@haberturk.com

Küresel ticaretteki gelişmeler, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünleri listesindeki ürünlerin sıralamasını ve odaklanacağı ihracat pazarlarını değiştirecek. 2030'da Türkiye'nin ihracatında petrokimya ürünleri ve altının ağırlığının artması; örme giyim ve demir çeliğin ağırlığının gerilemesi bekleniyor. İhracat pazarları arasında Sahra altı Afrika ülkeleri öne çıkıyor.

2030 PROJEKSİYONU YAPILDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ilkini geçen yıl duyurduğu İhracat Raporu'nun ikincisini yayınladı. İhracat 2020 Raporu’na göre TİM bu yıl Yeni Nesil Ticari Diplomasi faaliyetlerine odaklanacak. 2019 yılındaki raporda “açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük” (RCA) yönteminden yola çıkılarak, Türkiye’nin ihracat potansiyelini daha ileri seviyelere taşıyabileceği ürünlere yönelik kapsamlı analiz kaleme alınmıştı. Türkiye için RCA değeri en yüksek 47 ürün belirlenmiş, dünyada toplam ithalatı 1.8 trilyon doları bulan bu 47 ürüne özel önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Bu yıl ki raporda raporda 2030 yılına doğru küresel trendler, ticari ve ekonomik göstergelerin geleceği ele alındı. 2030’da dünyanın en fazla ithalat yapacak ülkeleri, bu ülkelerde hangi ürün ve sektörlerin daha fazla küresel ticarete konu olacağı analiz edildi. TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin mevcut ihracatında ilk 10 sırada yer alan ürünlerin 2030'da listede kalmaya devam edeceğini buna karşın sıralamada bazı değişiklikler olacağını söyledi.

Rapora göre; otomotiv ve makina 2030 yılında da Türkiye'nin en önemli ihracat kalemleri olmaya devam edecek. Buna karşın örme giyim, demir çelik ve elektroniğin ihracattaki ağırlıkları azalacak.

ÖRME GİYİM 6 BASAMAK GERİLEYECEK

Türkiye'nin ihracatında 3. kalem olan örme giyim 2030 yılında 9. sıraya gerilerken; demir çelik 4. sıradan 6. sıraya, elektronik ürünler de 5. sıradan 8. sıraya düşecek. Buna karşın Türkiye'nin ihracatında mevcut durumda 7. sırada yer alan petrokimya 2030'da 3. sıraya; 10. sırada yer alan altın ve mücevherat da 4. sıraya yükselecek.

Dünyada en fazla ithalatı yapılacak ürün sıralamasında ise elektronik ve petrokimya yer değiştirecek. Makine ve otomotiv yerlerini koruyacak. Plastik 2 basamak düşerken, altın ve ilaç birer basamak yükselecek.

Rapora göre küresel gelişmeler Türkiye'nin ihracat ürünlerinin yanı sıra ihracat pazarlarını da etkileyecek. Ortalama alım gücünde önemli artış beklenen Sahra altı ülkeleri başta olmak üzere Afrika'nın da Türkiye ihracatındaki ağırlığının artması öngörülüyor.

GİDECEK ÇOK YOL VAR

Raporda dikkat çeken bir başka nokta ise küresel ticarettteki mesafeler. Çin, ortalama 6 bin 573 kilometre uzaklığındaki pazarlara ihracat yapıyor. Türkiye 2 bin 997 kilometrelik ihracat mesafesi ile 25. sırada bulunuyor. B uda Türkiye'nin gidecek çok yolu olduğunu gösteriyor.

'KORONAVİRÜS İHRACATI OLUMLU ETKİLER'

Oxford Economics'in küresel ekonomiye maliyetinin 1.1 trilyon doları bulabileceğini hesapladığı Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün ise Türkiye'nin ihracatını olumlu etkilemesi bekleniyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, konuyla ilgili soruya "Fırsatçı değiliz ama dünya ticaretinin getirdiği imkanları da değerlendireceğiz. Çin'deki bu tablo haliyle alıcıları etkileyecek, alıcıların yeni pazara yönelmesi de doğal bir süreçtir. İhracatımızın olumlu etkilenmesini de bekliyoruz" dedi.

'SİPARİŞLERLE İLGİLİ HENÜZ SOMUT GELİŞME YOK'

Gülle, tekstil ve otomotivde sipariş kayması olup olmadığı yönündeki soruya da, henüz somut bir gelişme olmadığını ancak beklentinin olumlu olduğu yönünde yanıt verdi.