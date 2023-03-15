Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Altın

Altının kilogramı 1 milyon 180 bin liraya yükseldi 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 180 bin liraya yükseldi

Giriş: 15.03.2023 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL
Altının kilogramı 1 milyon 180 bin liraya yükseldi 
AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 143 bin lira, en yüksek 1 milyon 185 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1 milyon 180 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 76 milyon 418 bin 461,29 lira, işlem miktarı ise 3.499,53 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 104 milyon 531 bin 69,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Osmanlı Döviz, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.179.000,00 1.906,45
En Düşük 1.143.000,00 1.895,60
En Yüksek 1.185.000,00 1.926,00
Kapanış 1.180.000,00 1.905,00
Ağırlıklı Ortalama 1.168.542,97 1.909,42
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.076.418.461,29
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.499,53
Toplam İşlem Adedi 89

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Hastaneye gidiyorum" diye çıktı, haber yok!
Sel felaketinde can kaybı 11 yükseldi!
Sel felaketinde can kaybı 11 yükseldi!
Fuat Oktay'dan geçmiş olsun mesajı
Fuat Oktay'dan geçmiş olsun mesajı
Saçlar yaşlanınca neden beyazlar?
Saçlar yaşlanınca neden beyazlar?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.