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Altının kilogramı 1 milyon 125 bin 500 liraya geriledi 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 125 bin 500 liraya geriledi

Giriş: 08.03.2023 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL
Altının kilogramı 1 milyon 125 bin 500 liraya geriledi 
AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 98 bin lira, en yüksek 1 milyon 126 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 azalışla 1 milyon 125 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 83 milyon 426 bin 576,48 lira, işlem miktarı ise 5.510,60 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 207 milyon 850 bin 864,54 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.139.000,00 1.824,00
En Düşük 1.098.000,00 1.795,85
En Yüksek 1.126.000,00 1.832,00
Kapanış 1.125.500,00 1.800,00
Ağırlıklı Ortalama 1.107.756,93 1.816,46
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.083.426.576,48
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.510,60
Toplam İşlem Adedi 170

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