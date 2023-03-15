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Altının gram fiyatı 1.159 lira seviyesinden işlem görüyor 

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.159 lira seviyesinde işlem görüyor

Giriş: 15.03.2023 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Altının gram fiyatı 1.159 lira seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,46 azalışla 1.162 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1.159 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira, Cumhuriyet altını da 7.700 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,51 azalışla günü 1.904 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,32 altında 1.899 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Fed'in adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesinin pozitif algılandığını dile getiren analistler, bu gelişmelerle altın fiyatlarındaki yükselişin durduğunu ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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