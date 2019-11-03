03 KASIM 2019
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Altına 64,5 milyar liralık yatırım

Bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre dolar/TL'de yüzde 6,6'lık düşüş yaşanırken, küresel risklerdeki artışın etkisiyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi gram altının fiyatında yüzde 14,1'lik yükselişi beraberinde getirdi. Fiyatındaki yükseliş altın mevduatlarının karşılığına yansırken, Türkiye'de altın mevduatları 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 26 milyar liraya varan artış kaydederek 64,5 milyar liraya ulaştı. İstanbul, 20,6 milyar liralık tutarla Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse 3'te birine sahip bulunuyor. Türkiye'de en az altın mevduatına sahip 10 kentten 7'si Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alıyor

03.11.2019 - 11:28 | Güncelleme: AAAltın
toplam altın mevduatı

Yurt içinde gram altının fiyatında ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 14,1'lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da 64,5 milyar liraya ulaştı.

Küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankalarının para politikaları ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının takip edildiği yılın 9 ayında yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına talebin artmasını beraberinde getirdi.

Artan talebin etkisiyle 2018'in ocak-eylül dönemini 231,9 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bu yılın aynı döneminde 267,4 liraya yükseldi. Böylece altının gram fiyatı, geçen bir yıllık süreçte yüzde 14,1 artış kaydetti.

Aynı dönemde dolar/TL, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ile 6,0507 seviyesinden 5,6489'a geriledi ve yüzde 6,6 değer kaybetti. Döviz kurundaki düşüş de yatırımcıların portföyünde altının ağırlık kazanmasında etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerle Türkiye'deki altın hesaplarının TL karşılığında, dolar kurundaki düşüşe karşın önemli bir artış yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları ocak-eylül döneminde 2018'in aynı sürecine kıyasla yüzde 67,3 artarak 64 milyar 519 milyon 441 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın 9 ayında 38 milyar 563 milyon 932 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da neredeyse 26 milyar liralık bir artış yaşandığını ortaya koydu.

İSTANBUL'DA 20,6 MİLYAR LİRALIK ALTIN MEVDUATI VAR

Türkiye'de, 2019'un 9 ayı itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent 20 milyar 592 milyon 863 bin lirayla İstanbul oldu. Bu tutar, Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse 3'te birinin İstanbul'da bulunduğunu gösterdi.

İstanbul'u 6 milyar 588 milyon 829 bin lirayla Ankara, 3 milyar 543 milyon 700 bin lirayla İzmir ve 2 milyar 281 milyon 481 bin lirayla da Bursa takip etti.

Bu dönemde Konya'da 1 milyar 867 milyon 657 bin liralık, Kocaeli'de 1 milyar 655 milyon 298 bin liralık, Antalya'da 1 milyar 652 milyon 282 bin liralık ve Adana'da 1 milyar 15 milyon 106 bin liralık altın mevduatına yatırım yapıldı. Böylece 8 kentte altın mevduatı tutarının 1 milyar liranın üzerine çıktığı görüldü.

Altın mevduatının en düşük olduğu kentler ise 32 milyon 535 bin lirayla Ardahan, 37 milyon 849 bin lirayla Bayburt, 42 milyon 297 bin lirayla Tunceli, 44 milyon 894 bin lirayla Kilis, 54 milyon 250 bin lirayla Iğdır, 62 milyon 824 bin lirayla Hakkari, 88 milyon 170 bin lirayla Gümüşhane, 88 milyon 973 bin lirayla Kars, 90 milyon 182 bin lirayla Muş ve 103 milyon 504 bin lirayla da Ağrı izledi.

Böylece Türkiye'de en az altın mevduatına sahip 10 kentten 7'sinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer aldığı görüldü.

ALTIN MEVDUATI EN FAZLA IĞDIR'DA ARTTI

Altın mevduatının 2019'un ocak-eylül döneminde geçen yılın 9 ayına göre en fazla arttığı kent, yüzde 106,2 ile Iğdır oldu. Iğdır'ın 2018'in eylül sonunda 26 milyon 315 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, bu yılın ocak-eylül döneminde 54 milyon 250 bin liraya ulaştı.

Altın mevduatı artışında Iğdır'ı, yüzde 93,6'yla Niğde, yüzde 91,4'le Aksaray, yüzde 90,2'yle Şanlıurfa takip etti.

Söz konusu dönemde altın mevduatının Türkiye'nin tüm kentlerinde artış kaydettiği görüldü.

BDDK verilerine göre, kentlere göre altın mevduatı miktarları ve değişimi 2018 ile 2019 yıllarının eylül sonu itibarıyla şöyle (bin TL):

Altın mevduatı (bin lira)2019 Ocak-Eylül2018 Ocak-EylülFark
ADANA1.015.106604.97067,8
ADIYAMAN301.542162.73685,3
AFYONKARAHİSAR484.852270.58979,2
AĞRI103.50463.61662,7
AKSARAY312.203163.15191,4
AMASYA251.463147.00471,1
ANKARA6.588.8293.853.94571,0
ANTALYA1.652.282907.89282,0
ARDAHAN32.53518.99971,2
ARTVİN129.89973.16577,5
AYDIN661.712386.15371,4
BALIKESİR947.572542.90674,5
BARTIN109.81369.39158,3
BATMAN216.324206.2494,9
BAYBURT37.84922.63567,2
BİLECİK169.449102.16365,9
BİNGÖL117.35671.00065,3
BİTLİS112.00468.43163,7
BOLU267.092150.65977,3
BURDUR254.274148.51271,2
BURSA2.281.4811.339.75370,3
ÇANAKKALE453.663260.27674,3
ÇANKIRI174.42492.82487,9
ÇORUM342.048202.45169,0
DENİZLİ833.430449.10385,6
DİYARBAKIR551.480351.08257,1
DÜZCE216.356121.60377,9
EDİRNE195.122121.20261,0
ELAZIĞ475.994270.65275,9
ERZİNCAN220.284117.37287,7
ERZURUM454.652278.49163,3
ESKİŞEHİR904.633549.61464,6
GAZİANTEP675.902400.65068,7
GİRESUN249.328150.40865,8
GÜMÜŞHANE88.17049.18279,3
HAKKARİ62.82437.45767,7
HATAY557.813319.51874,6
IĞDIR54.25026.315106,2
ISPARTA603.215341.19676,8
İSTANBUL20.592.86312.740.15661,6
İZMİR3.543.7002.203.93860,8
KAHRAMANMARAŞ518.544306.10369,4
KARABÜK246.622138.64577,9
KARAMAN218.645122.41278,6
KARS88.97352.79568,5
KASTAMONU303.576182.39466,4
KAYSERİ854.995506.20468,9
KIRIKKALE224.364127.74875,6
KIRKLARELİ185.562121.35252,9
KIRŞEHİR122.57371.45271,5
KİLİS44.89428.75456,1
KOCAELİ1.655.298994.26966,5
KONYA1.867.6571.076.48473,5
KÜTAHYA600.074357.54567,8
MALATYA600.158345.10773,9
MANİSA792.197434.07782,5
MARDİN178.622115.94254,1
MERSİN884.934546.02762,1
MUĞLA715.762440.05862,7
MUŞ90.18255.05163,8
NEVŞEHİR274.554145.39988,8
NİĞDE184.66895.40593,6
ORDU446.465256.10574,3
OSMANİYE255.701138.15185,1
RİZE307.734197.54455,8
SAKARYA670.959403.60866,2
SAMSUN811.696459.24376,7
SİİRT110.90266.01268,0
SİNOP116.70076.33552,9
SİVAS488.665283.66072,3
ŞANLIURFA443.113233.02390,2
ŞIRNAK108.38867.06461,6
TEKİRDAĞ458.096280.11963,5
TOKAT352.026202.99473,4
TRABZON646.825372.99973,4
TUNCELİ42.29724.02276,1
UŞAK277.719161.11172,4
VAN272.786174.56256,3
YALOVA180.874114.95657,3
YOZGAT211.908124.56970,1
ZONGULDAK366.441207.22376,8
TOPLAM64.519.44138.563.93267,3

 

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