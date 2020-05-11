Koronavirüs sebebiyle 2020'de tüm dünyada yatırımcılar 'güvenli liman' arayışına girerken altın alan Türkler hem kurdaki yükseliş hem de uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının yükselmesiyle son 3 ayda TL bazında yüksek bir getiri elde etti.
Bugün itibarıyla tam altının fiyatı 2.500 lira civarında seyrediyor. Son 3 ayda uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.567'den 1.705 dolara çıktı. Yani altının fiyatında dolar bazında yüzde 8.8 artış yaşandı.
Ancak Türkiye'de dolar da bu süreçte TL karşısında kayda değer bir yükseliş yaşadı. Dolar son üç ayda TL karşısında yüzde 17.5 yükseldi.
Hem dolarda hem ons altında yükseliş yaşanınca tam altın fiyatı da son 3 ayda yaklaşık 2.000 liradan 2.500 liraya yükseldi. Yüzde 25'lik bu artış tam altının kısa sürede bir çeyrek altın 'doğurduğu' anlamına geliyor.
'DEĞERİNİN ALTINDA'
Aslında ekonomilerin açılmaya başlamasıyla güvenli liman arayışının azalması ve bunun altın fiyatlarına olumsuz yansıması beklenebilir. Ancak koronavirüs salgını ve etkileri geleneksel bakış açılarınının işlevini yitirmesine sebep oluyor.
Ülkeler yavaş yavaş şirketleri, fabrikaları, dükkanları, kısaca 'hayatı' açmaya başlasa da piyasalardaki tedirginliği bir süre devam etmesi bekleniyor.
40 milyar dolarlık varlığı yöneten New York merkezli yatırım firması Elliott Management müşterilerine yolladığı analizde altının değeri en düşük varlıklardan birisi olduğunu ifade etti. Firma buradan yola çıkarak altın fiyatının orta vadede 'katlanmasını' beklediğini belirtti.
HEDEFİ 3.000 DOLARA YÜKSELTTİ
İsviçre merkezli UBS ise altınla ilgili değerlendirmesinde bu ay fiyatların 1.800 doları aşmasının kuvvetli bir ihtimal olduğunu belirtti. Altına yönelik olumlu beklentiler neticesinde ise Bank of America da 18 aylık altın fiyat hedefini 2.000 dolardan 3.000 dolara yükseltti.
Ancak altındaki bu yükselişe geçmişe bakarak tedbirli yaklaşanlar da var. BMO Wealth Management Baş Stratejisti Yung-Yu Ma bunlardan birisi. Yatırımcılara son resesyonu hatırlatan Yung-Yu Ma "Finanasal kriz esnasında 2008 başında altın fiyatı 2007 ortasına göre yüzde 30 yükselmişti. Ardından yaz sonu itibarıyla zirvesinden yüzde 25 gerilemişti" ifadelerini kullandı.
KRİZ ZAMANI SERT DÜŞÜŞ DE YAŞANMIŞLIĞI VAR
Yung-Yu Ma'nın belirttiği gibi altın 2008 Mart ayında 1.100 doların üzerindeyken, eylülde 800 dolara kadar gerilemişti. Ancak 2008 sonunda yeniden 1000 doların üzerine çıktı.
Analistler ağırlıklı olarak altının geleceğine olumlu yaklaşsa da tarih, kısa vadeli al-sat yapmanın risk algısının hızla değişebildiği kriz dönemlerinde altının yatırımcıları ters köşede bırakabildiğini de gösteriyor.
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