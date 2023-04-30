Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

10. Bornova Bornova (2009)
İzmir’in Bornova semtinde günlerini mahalle bakkalının önünde geçiren Salih (Kadir Çermik) ve Hakan (Öner Erkan) abi-kardeş gibidirler. Askerden yeni dönen ve sakatlık yüzünden futbolculuk kariyeri başlamadan biten işsiz Hakan, taksi şoförlüğü yapmak ister. Mahallenin kızlarından liseli Özlem’den (Damla Sönmez) hoşlanır. Salih ise mahalledeki yasadışı işlere bulaşan, çevresindekilerin çekindiği biridir… Yönetmen İnan Temelkuran, sağlam sosyolojik gözlemlerle çıkar karşımıza. Mahallenin işsiz güçsüz erkekleri, esrarkeş ‘düz lise'li kızlar, bilardo oynayan ‘Anadolu liseli' çocuklar, kuytu apartman önleri, erotik hikâye yazan eski solcular... 1980 askeri darbesine kadar giden acılar ve yüzlere sinmiş umutsuzluk... ‘Bornova Bornova’, en iyi film ödülünü Reha Erdem’in ‘Kosmos’uyla paylaşır, Öner Erkan ve Damla Sönmez’e de oyunculuk ödülleri kazandırır.
Seyirci sayısı: 15.194