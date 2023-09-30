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        Haberler Magazin Altın Portakal'ın simgeleri kaldırılıyor

        Altın Portakal'ın simgeleri kaldırılıyor

        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesiyle birlikte, şehirde festivalle ilgili unsurlar kaldırılmaya başlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 23:48 Güncelleme: 30.09.2023 - 23:48
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        Altın Portakal'ın simgeleri kaldırılıyor
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        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesiyle birlikte, festivalle ilgili simgeler ve afişler oldukları yerlerden kaldırılıyor.

        Festivalin iptal edildiği açıklamasının ardından kentin farklı noktalarına yerleştirilen afişler ve festivalin simgesi olan Venüs heykelleri apar topar kaldırıldı. Festivalin merkezi olan ve film gösterimlerinin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 60'ıncı yıl afişi henüz sökülmezken, merkeze çıkan yaya üst geçidi önündeki afişler kaldırımda taşınmayı bekliyor. Diğer yandan üst geçit üzerine yerleştirilen Venüs heykeli de henüz kaldırılmadı.

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