İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye"nin sahibi oldu.
75. yıl dönümünü yaşayan Cannes Film Festivali'nin ödül töreni dün akşam gerçekleşti. 21 uluslararası filmin arasında yaşanan 12 günlük rekabet sona erdi. Geceden Altın Palmiye İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi 'Triangle of Sadnes' (Hüzün Üçgeni) filminin oldu.
Önceki filmlerinde olduğu gibi bu filminde de insan doğasını hicveden Östlund, filmdeki kara komedi dünyasını üst orta sınıf ve üst sınıfların yaşadığı absürt durumlar üzerine kuruyor.
En İyi Yönetmen ödülünü Decision to Love'la Chan Wook Pak alırken, ikincilik anlamına da gelen Grand Prix ödülü Lukas Dhont'un Close filmiyle Claire Denis'in Stras at Noon filmleri arısnada paylaştırıldı.
En İyi İlk Film ödülü Rossy de Palma, Gina Gammell ve Riley Keough imzalı War Pony'e gitti. En İyi Senaryo ödülünü Boy From Heaven'la Tarik Saleh, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Holy Spider'la Zar Amir Ebrahimi, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Broker filmindeki performansıyla Song Kang Ho kazandı.
İşte, 75. Cannes Film Festivali'nin kazananları:
En İyi Film - Altın Palmiye: Triangle of Sadness (Ruben Östlund) Grand Prix: Close (Lukas Dhont) ve Stars at Noon (Claire Denis) Jüri Ödülü: Le Otto Montagne (Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch) ve EO (Jerzy Skolimowski) En İyi Yönetmen: Chan Wook Park (Decision to Leave)
75. Yıldönümü Ödülü: Jean-Pierre & Luc Dardenne (Tori et Lokita) En İyi Senaryo: Boy from Heaven (Tarik Saleh) En İyi Erkek Oyuncu: Song Kang Ho (Broker) En İyi Kadın Oyuncu: Zar Amir Ebrahimi (Holy Spider) En İyi İlk Film: War Pony (Riley Keough, Gina Gammell) En İyi İlk Film Mansiyon: Plan 75 (Hayakawa Chie) En İyi Kısa Film: The Water Murmurs (Jianying Chen) Kısa Metraj Mansiyon Ödülü: Lori (Abinash Bikram Shah)
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Altın Palmiye 'Hüzün Üçgeni'nin oldu/altin-palmiye-huzun-ucgeni-nin-oldu-3453837
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